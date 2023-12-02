Как вырастить лимон из косточки у себя на подоконнике: простые советы

Лимонное дерево стало популярным среди домашних растений благодаря настойчивости селекционеров и ловкости цветоводов. Теперь комнатный лимон не только украшает интерьер своим внешним видом, но и может радовать вас вкусными плодами.

Давайте рассмотрим, как вырастить лимон из косточки и как правильно об этом ухаживать. За этими шагами вы можете вырастить свой лимон на подоконнике и наслаждаться свежими плодами своего производства, пишут Окна.

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Как вырастить лимон дома: особенности и когда будут первые плоды

В тёплых странах лимон растет дико благодаря благоприятному климату. Но даже в условиях, где климат менее ласков, вы можете вырастить собственные лимоны за 4-5 лет, соблюдая определенные правила ухода. Основное – правильно ухаживать за растением.

Цитрусовое дерево вечнозеленое, требует много влаги и растет в тени. В помещении оно активно растет в феврале-марте и прекращает – в ноябре. Лимон можно размножить разными способами: через семена, используя косточку, или вегетативно через черенки, прививки или отводки.

Как вырастить лимон на подоконнике и какие семена для этого брать

Оптимально использовать свежесобранные семена из созревших плодов без признаков заболеваний. Семена из магазинных лимонов, как правило, не свежие, но есть возможность, что они все еще прорастут после периода сушки или хранения при комнатной температуре.

Чтобы гарантированно вырастить лимон на дому, лучше подготовить много косточек, поскольку из десятка семян обязательно появится несколько росточков. Не все они доживут до плодоношения в домашних условиях, ведь некоторые могут заболеть или пострадать во время прививки.

Как вырастить лимонное дерево из косточки: инструкция

После просушки косточек дайте им прорасти в земле под пленкой. Затем уберите защитный слой, чтобы проростки привыкали к комнатным условиям. Создайте умеренный полив, избегая переувлажнения и гнилых корней. В жаркую погоду полив проводите три раза в неделю, зимой убавьте до двух раз. Протирайте листья цитрусовых от пыли еженедельно и регулярно опрыскивайте водой. Регулярно пересаживайте комнатный лимон в больший горшок ежегодно весной. Выбирайте удобрения для цитрусовых с микроэлементами цинка, бора, марганца и питайте растение раз в две недели. Чтобы лимонное дерево не превратилось в густое, постоянно формируйте крону, удаляя центральный побег на расстоянии 20 см от земли. Чтобы ускорить плодоношение, используйте медную проволоку, которая удаляется через полгода или год.

Напомним, перед наступлением холодного времени года, дачники начинают готовиться к зиме. В этот период одной из важнейших процедур является защита растений в саду от вредителей. Для этого можно использовать домашнее средство, приготовленное на основе известного удобрения.

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