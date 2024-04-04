Как вырастить здоровые и крупные томаты и защитить их от болезней: советы опытных огородников
Как подкармливать помидоры, чтобы они выросли большими
Фитофтора – настоящий кошмар для дачников. Эта брезгливая болячка может за считанные дни уничтожить весь урожай томатов. Но не сдавайтесь! Есть простой и дешевый способ спасти ваши помидоры.
Этот простой и эффективный способ поможет вам вырастить богатый и здоровый урожай томатов. Советами поделились на сайте noviydoctor.com.
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Вам понадобится:
- Пищевая сода – 2 ложки
- Столовый уксус 9% – 1 ложка
- Медный купорос – 1 ложка
- Вода – 10 литров
Приготовление:
- Растворите соду в теплой воде.
- Добавьте уксус и перемешайте.
- Добавьте медный купорос и кропотливо перемешайте.
- Долейте воду до 10 л.
- Перелейте раствор в пульверизатор или ведро.
Опрыскивание:
- Опрыскивайте томаты по листу максимально тщательно со всех сторон.
- Повторяйте обработку 1 раз в неделю.
Помните:
- На начальной стадии фитофторов легче справиться с проблемой.
- Регулярно осматривайте растения, чтобы не упустить первые признаки заболевания.
- Не экономьте на обработке, тщательно опрыскивайте все части растения.
Напомним, UAportal уже писал о том, как вырастить тюльпаны в лотках из-под яиц.
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