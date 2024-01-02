Как вырастить зеленый лук без земли: лайфхак
Как вырастить зеленый лук без земли: лайфхак
Свежий зеленый лук – это не только вкусная, но и полезная добавка ко многим блюдам. А вырастить ее в домашних условиях совсем несложно.
Об этом пишет Telegraf.
Что нам понадобится:
- Луковицы зеленого лука
- Подходящая тара
- Вода
Как вырастить:
- Выберите подходящую тару. Это могут быть пластиковые стаканчики, рюмки, обрезанные пластиковые бутылки малого литража. Главное, чтобы луковица держалась в ней вертикально, не проваливаясь в воду.
- Наполните тару водой. Уровень воды должен быть таким, чтобы луковица не соприкасалась с жидкостью, а только ее кончик.
- Установите луковицы в тару.
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Через несколько дней появятся корни. Когда они подрастут, уровень воды можно снизить так, чтобы луковица совсем не доставала до нее. Достаточно, чтобы в воду были погружены корни.
Советы:
- Чтобы запах в емкости не становился невыносимым, не допускайте, чтобы луковица полностью была в воде.
- Периодически меняйте воду на свежую.
- Сорвав первые зеленые перья, не спешите выбрасывать луковицу – она еще будет выпускать новые.
Напомним, мы уже писали, как самостоятельно вырастить зелень на балконе или подоконнике.
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