Как высушить одежду максимально быстро: неожиданные лайфхаки

Стирка вещей – необходимый для всех процесс, но иногда бывает сложно часами, а то и днями ждать, пока они высохнут. Но что делать, если сухая одежда нужна срочно?

Если вы тоже устали от того, чтобы ждать, когда ваши вещи высохнут, вот лайфхаки издания politeka.net, которые помогут вам сэкономить время и быстро иметь сухие вещи.

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Используйте вентилятор

Один из самых быстрых способов высушить ваши вещи – использовать вентилятор. Повесьте свою влажную одежду на вешалки и расположите их перед вентилятором. Вентилятор засушит вещи, быстро отводя влагу. Этот метод особенно эффективен летом, когда воздух уже теплый.

Используйте сушилку для волос

Сушилка для волос – это отличный инструмент для быстрого высушивания небольших вещей, таких как носки или нижнее белье. Просто используйте сушилку для волос, держа ее на расстоянии, чтобы избежать перегрева. Через несколько минут ваше белье будет готово к ношению.

Используйте полотенца

Полотенца – это еще один эффективный способ быстро высушить вещи. Уложите влажную одежду на полотенца и аккуратно заверните их вместе. Затем прокрутите полотенца, сжимая влагу. Полотенца впитают влагу, оставив вашу одежду уже сухой.

Используйте аэратор

Если у вас есть доступ к аэратору (промышленному вентилятору), используйте его для быстрой сушки. Поместите вещи перед аэратором и включите его на высокую скорость. Через несколько минут большие вещи будут сухими и готовыми к использованию.

Напомним, мы уже писали, как нельзя стирать и сушить белую одежду.

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