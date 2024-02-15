Как вывести плесень из горшков с комнатными растениями

Как избавиться от плесени в горшках с комнатными цветами

Домашние цветы – это не только красота и уют в доме, но и дополнительные заботы. Иногда на почве комнатных растений появляется плесень, которая портит эстетику и вредит здоровью цветка.

Что же делать в этом случае? Следуя этим простым правилам с сайта prostoway, вы сможете избежать появления плесени на ваших комнатных растениях.

Читайте также: Раскрыты секрет борьбы с сорняками на огороде: нужно только одно средство

Лучший способ:

Пересадить цветок в чистую почву и вымытый горшок.

Если пересадка сейчас невозможна:

Снимите верхний слой земли. Полейте почву раствором с лимонным соком: 1 ч.л. сока на стакан воды. Вместо лимонного сока можно использовать: Лимонная кислота (слабый раствор).

Марганцовку (слабый раствор). Замените верхний слой земли чистым грунтом без плесени. Добавьте в горшок древесный уголь: они будут впитывать лишнюю влагу. Если у вас есть "Фитоспорин-М": Растворите 13-15 капель в 1 л воды.

Используйте для полива почвы.

Помните:

Плесня любит влагу, поэтому важно не переливать растения.

Регулярно проветривайте помещение, где находятся комнатные цветы.

Используйте для полива чистую воду.

Не ставьте горшки с цветами на холодные подоконники.

Напомним, мы уже писали, чем засеять огород, чтобы не было сорняков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!