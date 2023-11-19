Как вывести плющ в саду, чтобы он не портил вид: простые советы

Плющ – это проблема многих огородников, и оказаться в борьбе с этим упорным растением очень тяжело. Члены группы Mrs Hinch Gardening на Facebook, приверженцы чистоты и порядка, поделились несколькими безотказными советами, как избавиться от этого непокорного растительного соседа в саду.

Одна из участниц, Джой Комбен Аллен, известила о своих трудностях с плющом, который "захватил не только дерево, но и всю клумбу". Она отметила, что даже применение специального препарата не помогло. Люди из группы предложили свои лайфхаки. Об этом пишет Mirror.

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Один из вариантов – выкопать главный корень и все окружающие. Если рядом ничего не растет, используйте кислоту, но осторожно, поскольку это может причинить вред растениям. Другой совет – вырезать стебли около 10 см от земли, оставив часть на уровне земли для удобного удаления корней.

Также рекомендуется использовать более сильное средство для уничтожения сорняков или специальный препарат для уничтожения плюща. Это может потребовать нескольких попыток, но в таких условиях растение будет полностью удалено.

Пусть ваш сад будет свободен от этого упорного плюща, благодаря простым, но эффективным советам от опытных садоводов.

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