Как вывести пятна из пуховика без стирки: полезные советы от хозяек

Химчистка – дорогая услуга, а неправильная самостоятельная чистка может испортить верхнюю одежду. Однако опытные хозяйки знают, как очистить куртки и пальто без стирки. В частности, есть простой способ избавиться от жирных пятен на рукавах и воротнике с помощью одного ингредиента.

Об этом пишет Радиотрек.

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Как почистить пуховик дома:

Приготовьте раствор, растворяющий жир. Возьмите по 1 ст. л. нашатырного спирта и перекиси водорода

Смочите губку этим раствором и протрите загрязненные места на пуховике. Оставьте на 5 минут, затем смойте чистой водой.

Для удаления устаревших пятен понадобится крахмал.

Смешайте поровну соль и крахмал и растворите в воде до образования кашеобразной массы. Нанесите ее на пятна на 10 минут, затем сотрите смоченной в воде губкой. Когда куртка высохнет – пятна исчезнут.

Вот такие несложные способы помогут обновить верхнюю одежду без химчистки и расходов.

Напомним, мы уже писали,как очистить пятна из пуховика без стирки.

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