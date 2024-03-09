Как вывести стойкие пятна из кухонных полотенец: хозяйки поделились действенным лайфхаком

Кухонные полотенца подвергаются наибольшему загрязнению и быстрой потере свежего вида из-за постоянной стирки. Устаревшие жирные пятна от еды и напитков становятся практически невыводимыми, и даже агрессивные химические средства не всегда могут справиться с ними. Однако существуют простые и доступные альтернативы, способные восстановить первоначальную чистоту кухонного текстиля. Ознакомьтесь с эффективными способами отстирать кухонные полотенца, которые сделают их выглядеть, как только из магазина. Об этом пишет ТСН.

Удаление жирных пятен из кухонных полотенец

Избавиться от устаревших жирных загрязнений на кухонных полотенцах можно несколькими методами:

- уксус и масло. Смешайте 8 литров воды, 3 столовых ложки уксуса, 2 столовых ложки растительного масла и 2 ложки жидкого мыла для посуды. Доведите смесь до кипения, замочите в ней полотенца на несколько часов. После этого тщательно выполощите их в теплой воде – загрязнения исчезнут, как будто их и не было.

– жидкое мыло. Налейте горячую воду, добавьте немного жидкого мыла для мытья посуды, размешайте и замочите в растворе полотенца. Через несколько часов постирайте их обычным способом.

– Хозяйственное мыло. Тщательно натрите полотенца хозяйственным мылом и уложите их в полиэтиленовый пакет на несколько часов. Затем постирайте по стандартной процедуре – жирные пятна полностью исчезнут.

Восстановление кухонных полотенец подручными средствами

- перекись водорода. Это средство действует как отбеливатель, эффективно удаляя даже устаревшие пятна. Добавьте в 5 литров теплой воды 2 столовых ложки перекиси и 1 столовую ложку уксуса. Замочите полотенца в растворе на 2 часа – загрязнения отойдут сами собой.

- лимонная кислота. Посыпьте стираемые влажные полотенца лимонной кислотой, тщательно обработав места с пятнами. Оставьте час для действия, затем сполосните в воде комнатной температуры. Вы также можете добавить лимонную кислоту в стиральную смесь - она будет действовать как натуральный отбеливатель.

- горчичный порошок. Это средство является экологически безопасным отбеливателем для тканей. Сделайте пасту из горчичного порошка и воды, нанесите ее на загрязненные участки полотенец, оставьте на час, затем постирайте обычным способом.

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– Марганцовка. Разведите чуть-чуть марганцовки в теплой воде до образования розового раствора, добавьте стакан стиральной смеси и хорошо перемешайте. Замочите полотенца в этом растворе на несколько часов, а затем постирайте как обычно.

Эти простые и доступные средства помогут сохранить кухонные полотенца свежими и чистыми естественным путем без применения агрессивной химии.

Напомним, мы уже писали, как отстирать кухонные полотенца от устаревших пятен.

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