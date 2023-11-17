Как вывести жирные пятна из пуховика без стирки: простой лайфхак
Чтобы избавиться от неприятных пятен на пуховых куртках, следует соблюдать тщательный подход и использовать оптимальные методы или средства. Особенно загрязненные части, такие как разделение, воротник и рукава следует перед стиркой смочить водой.
Эксперты по Американской химчистке рекомендуют уделить особое внимание обработке этих зон хозяйственным мылом. После этого следует осторожно помять их руками.
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Как удалить пятна без стирки: Если вы сталкиваетесь с тяжелыми пятнами, эффективно использовать универсальное пятновыводитель. Попробуйте следующее:
- Возьмите 2 чайные ложки моющего средства с жидкой консистенцией и нашатырный спирт.
- Взбейте до образования пены.
- Нанесите на проблемные участки.
- Оставьте пену действовать в течение 2-5 минут, затем аккуратно промойте чистой губкой.
Два лайфхака для удаления жирных пятен: Для жирных пятен используйте бензин:
- Пропустите ватный тампон через раствор бензина и обработайте проблемные участки.
- Посыпьте тальком, солью или крахмалом.
- Тщательно удалите пятно и остатки, затем протрите влажной тканью.
Или попробуйте другой метод:
- Смешайте крахмал и соль (1:1) с небольшим количеством воды до получения пастообразной консистенции.
- Нанесите смесь на пятно, оставьте его до высыхания и удалите губкой.
Для пятен от тонального крема используйте мицеллярную воду:
- Смочите ватный диск в мицеллярной воде.
- Обработайте проблемные участки.
Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.
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