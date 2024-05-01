Как за 30 минут вывести пятна пота из одежды: действенный способ

Удаление пятен от пота из тканей может быть вызовом. Если вы не начнете стирать сразу, пятно может "застыть", и с каждой минутой шансы на его удаление уменьшаются.

Тем не менее существует эффективный способ, который поможет избавиться даже от устаревших пятен всего за тридцать минут. Именно о нем поведает команда UAportal.

В чем заключается этот способ

Для удаления пятен из ткани можно воспользоваться простым домашним средством. Для этого нужно взять по одной столовой ложке перекиси водорода, жидкости для мытья посуды и пищевой соды и смешать их в отдельной посуде до получения гомогенной массы.

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Нанесите получившуюся смесь на пятна и оставьте на полчаса, затем легко вотрите ее в ткань перед стиркой.

Для окончательной стирки используйте хозяйственное мыло или поместите одежду в стиральную машину. Этот метод поможет полностью вывести пятна и неприятные запахи.

Раньше мы рассказывали, как удалить пятна от духов из одежды.

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