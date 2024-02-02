Как загадать желание на китайский Новый год, чтобы оно точно сбылось

Китайский Новый Год – это не просто праздник, а путешествие в богатую культуру и давнее мировоззрение. 2024 год знаменуется приходом Зеленого Деревянного Дракона, и чтобы задобрить это величественное животное, важно знать традиции и правила празднования. Об этом пишет dialog.ua.

Дата Китайского Нового Года:

10 февраля 2024: начало года Дракона.

28 января 2025: завершение года Дракона.

Традиции празднования:

Одежду

Встречайте Дракона в роскошном наряде зеленого, изумрудного, желтого или золотого цветов. Добавьте золотые украшения и драгоценности. Избегайте красного, оранжевого, серого, бежевого, коричневого и черного цвета.

Декор

Украсьте дом в любимые цвета Дракона – зеленый, изумрудный, желтый и золотой. Добавьте зеленые растения, цветы и фрукты.

Праздничный стол

Предложите гостям сладости, фрукты (обязательно киви), зеленый травяной чай.

Как загадать желание:

Сжечь желание

Запишите мечту на бумаге, сожгите его, пепел высыпьте в свой бокал с шампанским и выпейте.

Под подушкой

Напишите несколько желаний на красной бумаге, положите под подушку. Утром достаньте один листок – это ваше заветное желание на год.

Помните:

Следуйте традициям, чтобы задобрить Дракона и привлечь удачу.

Одевайтесь нарядно и учтите символику цветов.

Загадывайте желание искренне и верьте в их исполнение.

Напомним, мы уже писали, как загадать желание на китайский Новый год – 2023.

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