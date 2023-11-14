Как законсервировать кукурузу на зиму: простой рецепт

Сезон кукурузы начался, и это значит, что пора не только наслаждаться свежей вареной кукурузой, но и заготавливать этот овощ на зиму.

Если вы этого не сделаете сейчас, вы рискуете зимой переплатить за кукурузу значительную сумму. Этот простой рецепт издания УНИАН гарантирует вкусную маринованную кукурузу, которую вы сможете наслаждаться в течение зимы.

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Ингредиенты:

15 кочанов кукурузы;

1 ст. ложка соли;

1 литр воды;

2 ст. ложки сахара;

2 ст. ложки уксуса.

Важно: Этот рецепт позволяет вам сохранить кукурузу как отдельные зерна или целые консервированные кочаны.

Секрет успешного консервирования кукурузы заключается в качестве исходного продукта. Лучше всего использовать свежесорванную кукурузу, поскольку в старой кукурузе может накапливаться крахмал, влияющий на качество консервов.

Инструкции:

Положите кочаны кукурузы в глубокую кастрюлю и залейте горячей водой. Доведите до кипения и варите в течение 3 минут. Выньте кукурузу и поместите ее в дуршлаг, ополосните холодной водой. Далее выберите, хотите ли вы вырезать отдельные зерна или оставить кочаны целыми. Положите кукурузу в банку, предварительно вымытую с содой и дайте ей отдохнуть 10-15 минут. Слейте воду, доведите до кипения и снова залейте кукурузу. После 10 минут приготовления подготовьте маринад, растворив соль, сахар и уксус в 1 литре воды. Слейте воду из кукурузы и залейте ее кипящим маринадом. Закройте банку крышкой, закатайте и оставьте в темном и теплом месте до полного охлаждения.

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