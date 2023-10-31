Как закупорить бутылку вина, если вы потеряли пробку: полезный лайфхак

Если бутылка с вином осталась открытой, это может привести к окислению содержимого под воздействием воздуха. Окисление может превратить вино в уксус. Однако, если вы потеряли крышку для бутылки вина, но хотите ее закрыть, существует полезный лайфхак, который поможет в этой непростой задаче.

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Зная, что открытая бутылка вина может привести к окислению напитка, многие из нас ищут быстрое и эффективное решение. В одном из популярных видеороликов на TikTok блоггерша Шантель Фен поделилась интересным лайфхаком, который можно использовать в таких случаях.

"Я не знаю, кому это нужно знать, но вы можете использовать крышки от бутылок с водой на бутылках вина", – отметила она в своем видео, набравшем более 630 000 лайков.

Процедура этого лайфхака достаточно проста. Следует следить за чистотой крышки, которую вы планируете использовать. Во-первых, ее рекомендуется тщательно вымыть и оставить на воздухе для высыхания. После этого осторожно закрутите крышку на горлышке бутылки с вином. Если вы закроете ее надежно, это поможет сохранить вино свежим гораздо дольше и вы избежите попадания бактерий внутрь бутылки.

Таким образом, используя этот простой лайфхак, вы можете продолжить наслаждаться вкусом любимого вина, даже если вы потеряли его оригинальную крышку.

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