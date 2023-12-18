Как запекать картофель, чтобы он был хрустящим: элементарный лайфхак

Картофель – это вкусный и универсальный овощ, который можно приготовить разными способами. Однако при запекании картофель часто разваливается или пригорает. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться простым лайфхаком.

После того, как вы нарезали картофель, его нужно обдать кипятком. Этот шаг поможет картофелю стать более плотным и не развалиться во время запекания, пишут Патриоты Украины.

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Вот пошаговый рецепт хрустящего запеченного картофеля:

Нарезать картофель на дольки. Залить его горячей водой на 15 минут. Слить воду. Добавить паприку, приправу к картофелю и панировочные сухари. Влить оливковое масло и оставить на 15 минут. Застлать противень пергаментом. Выложить картофель и выпекать 20-25 минут при 200 градусах.

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