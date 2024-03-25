Как заранее вырастить рассаду в апельсиновой кожуре: советы огородников

Хотя погода за окном еще не благоприятна для активных садоводческих работ, мы можем подготовиться к теплому времени года. Проращивание рассады в помещении – это отличный способ получить ранний урожай и радоваться цветущим растениям уже весной.

На большинстве упаковок с семенами вы найдете информацию о том, можно ли их высаживать в помещении и когда это лучше делать. Некоторые культуры, такие как помидоры, в холодных климатических условиях рекомендуется выращивать рассадным способом. Об этом пишет Телеграф.

Для успешного проращивания вам понадобится:

Качественная грунтовая смесь для рассады: ее можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.

ее можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Контейнеры для рассады: существует широкий спектр покупных вариантов, а также можно использовать самодельные контейнеры, например половинки апельсиновых шкурок.

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Покупаемые лотки для рассады – это самый простой и удобный вариант. Их изготовляют из ячеистого материала, который поглощает воду, а корни прорастают сквозь стенки лотка.

Если вам нужна скорая альтернатива, можно использовать:

Картонная коробка из-под яиц: проткните небольшие дренажные отверстия в дни каждой ячейки.

проткните небольшие дренажные отверстия в дни каждой ячейки. Пустые рулоны от туалетной бумаги: поставьте их на поддон, чтобы собирать лишнюю воду и грязь.

Некоторые виды рассады, такие как редис или перец, нуждаются в кислой почве. В качестве альтернативы маленьким горшкам для них можно использовать кожуры цитрусовых (грейпфрута, апельсина). Сделайте в дне небольшое отверстие для дренажа, наполните кожуру влажной почвенной смесью и посейте семена. Когда придет время пересаживать растения в открытый грунт, высаживайте их в землю вместе с "горшком" из кожуры.

Напомним, мы уже писали, как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы.

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