Как защитить капусту от вредителей и болезней: советы огородников
Успешное выращивание капусты зависит не только от агротехники, но и правильного выбора соседей на грядке. Некоторые растения могут стать для нее друзьями, защищая от вредителей и болезней, а другие – врагами, вредя ей.
Мы подскажем, какие именно растения лучше не сажать у капусты, а какие являются желанными соседями. Кроме того, не забывайте правильно подкармливать и ухаживать за капустой. Об этом пишет тсн.
Друзья капусты:
- Укроп: его запах отпугивает капустную совку, а также придает кочанам приятный аромат.
- Эстрагон: отпугивает капустную моль.
- Шалфей: отпугивает бабочек, которые откладывают яйца на капустных листьях.
- Чеснок: отпугивает многих вредителей.
- Бархатцы: отпугивают белана, минующую моль, бабочку, медведку, тлей, а также защищают от нематоды и грибка.
- Мята, полынь, базилик, чабрец, календула, ромашка: своим ароматом перебивают запах капусты, делая ее невидимой для вредителей.
- Огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни: служат живой изгородью против улиток и улиток.
Враги капусты:
- Сельдерей: отпугивает блошек, но привлекает бабочку-медведку.
- Другие виды капусты, руккола, хрен, горчица, редис, кольраби, брюква, кресс-салат: страдают от одних и тех же заболеваний, привлекают насекомых.
- Редис, морковь, пастернак, тмин: привлекают моль и бабочек-белянок.
- Шпинат: уносит из почвы влагу.
- Помидоры: атакуются теми же вредителями, что и капуста.
Удачные соседи:
- Кабачки: имеют схожие предшественники в севообороте, им нужен одинаковый полив и уход.
- Горох: защищает корни капусты от гнилостных заболеваний.
- Пекинская капуста: при посадке рядом с горохом приобретает сладковатый привкус.
Помните о правильном размещении растений на грядке, чтобы они не затеняли друг друга. Следуя этим советам, вы сможете вырастить здоровую и богатую капусту.
Напомним, мы уже писали, как определить зрелость капусты.
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