Как защитить капусту от вредителей и болезней: советы огородников

Успешное выращивание капусты зависит не только от агротехники, но и правильного выбора соседей на грядке. Некоторые растения могут стать для нее друзьями, защищая от вредителей и болезней, а другие – врагами, вредя ей.

Мы подскажем, какие именно растения лучше не сажать у капусты, а какие являются желанными соседями. Кроме того, не забывайте правильно подкармливать и ухаживать за капустой. Об этом пишет тсн.

Друзья капусты:

Укроп: его запах отпугивает капустную совку, а также придает кочанам приятный аромат.

его запах отпугивает капустную совку, а также придает кочанам приятный аромат. Эстрагон: отпугивает капустную моль.

отпугивает капустную моль. Шалфей: отпугивает бабочек, которые откладывают яйца на капустных листьях.

отпугивает бабочек, которые откладывают яйца на капустных листьях. Чеснок: отпугивает многих вредителей.

отпугивает многих вредителей. Бархатцы: отпугивают белана, минующую моль, бабочку, медведку, тлей, а также защищают от нематоды и грибка.

отпугивают белана, минующую моль, бабочку, медведку, тлей, а также защищают от нематоды и грибка. Мята, полынь, базилик, чабрец, календула, ромашка: своим ароматом перебивают запах капусты, делая ее невидимой для вредителей.

своим ароматом перебивают запах капусты, делая ее невидимой для вредителей. Огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни: служат живой изгородью против улиток и улиток.

Враги капусты:

Сельдерей: отпугивает блошек, но привлекает бабочку-медведку.

отпугивает блошек, но привлекает бабочку-медведку. Другие виды капусты, руккола, хрен, горчица, редис, кольраби, брюква, кресс-салат: страдают от одних и тех же заболеваний, привлекают насекомых.

страдают от одних и тех же заболеваний, привлекают насекомых. Редис, морковь, пастернак, тмин: привлекают моль и бабочек-белянок.

привлекают моль и бабочек-белянок. Шпинат: уносит из почвы влагу.

уносит из почвы влагу. Помидоры: атакуются теми же вредителями, что и капуста.

Удачные соседи:

Кабачки: имеют схожие предшественники в севообороте, им нужен одинаковый полив и уход.

имеют схожие предшественники в севообороте, им нужен одинаковый полив и уход. Горох: защищает корни капусты от гнилостных заболеваний.

защищает корни капусты от гнилостных заболеваний. Пекинская капуста: при посадке рядом с горохом приобретает сладковатый привкус.

Помните о правильном размещении растений на грядке, чтобы они не затеняли друг друга. Следуя этим советам, вы сможете вырастить здоровую и богатую капусту.

Напомним, мы уже писали, как определить зрелость капусты.

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