Как защитить нарезанные яблоки от потемнения

Что делать, чтобы яблоки не темнели – почему яблоко становится коричневым

Нарезанные яблоки изменяют цвет при контакте с воздухом и становятся коричневыми через несколько минут. Поэтому теряется аппетитный вид яблока, а вкус становится не таким.

Так же как бананы, груши или авокадо, яблоки изменяют цвет и, скорее всего, станут коричневыми и потеряют свой яркий цвет. Также велика вероятность, что они станут мягкими и безвкусными, пишет Sante Plus.

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Как избежать коричневого окрашивания ломтиков или кусочков яблок?

Яблоко может быстро изменить цвет или даже почернеть после разрезки. Это объясняется окислением полифенолов, используемых в плодах. После разрезания фрукт приобретает коричневый цвет и теряет аппетитный вид. К счастью, можно использовать жидкость, позволяющую сохранить идеальное белье яблока даже после продолжительного хранения. Речь идет о лимонном соке.

Уложите ломтики лимона в небольшую емкость с водой и оставьте на несколько минут, прежде чем опускать ломтики яблока в жидкость. Этот цитрусовый фрукт, содержащий лимонную кислоту, хороший антиоксидант, ограничивает окисление фруктов и защищает их от потемнения.

Также можно использовать лимонный сок. В миску с холодной водой налейте столовую ложку сока лимона. Затем положите смесь ломтика яблок и дайте настояться 5 минут, затем слейте воду и промойте. Для большей эффективности поместите свежерезанные ломтики в морозильную камеру. Сначала поместите их на поднос или поднос в морозильную камеру на 3 часа, а затем положите в герметичный пластиковый пакет.

Другие советы по сохранению цвета, твердости и сочности яблок

Кроме трюка с лимонным соком, можно использовать и другие бабушкины методы, чтобы предотвратить окисление яблока. Благодаря этим доступным средствам в домашних условиях и 100% натуральным ингредиентам, ваше яблоко сохранит свой первоначальный вид. Вот некоторые примеры.

Закрепите ломтики яблок резинкой

Как хранить яблоки

Этот простой и практический совет не потребует никаких дополнительных ингредиентов. После того как вы перестали нарезать яблоко на полоски, вам останется только собрать и скрепить все вместе с помощью резинки.

Опустите кусочки яблока в подсоленную воду

Соль часто используют для консервирования продуктов. Чтобы ваше яблоко оставалось аппетитным даже после разрезания, используйте этот чудо-ингредиент, замедляющий окисление. Для этого перед тем как погрузить кусочки яблока, в миску с водой насыпьте две чайные ложки соли. Оставьте на две минуты прежде, чем хорошо промыть.

Используйте мед на ломтиках яблока

Мед можно использовать для поддержания хорошего цвета яблок. Этот продукт, богатый антиоксидантными свойствами и состоящий из фенольных соединений, витамина С и флавоноидов, творит чудеса с вашим яблоком. Для этого просто налейте в салатник большой стакан воды и добавьте две ложки меда. Затем погрузите кусочки яблока и оставьте отдыхать на пять минут. Слейте воду из фруктов и дайте им высохнуть.

Откройте для себя четыре способа сохранить лимоны в течение длительного времени, чтобы они не цвели и не выбрасывались впустую.

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