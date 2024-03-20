Как защитить обувь от намокания: три действенных метода

В период дождей обувь должна быть устойчива к воздействию влаги от луж. Если оно не резиновое, то требует особого ухода.

Мы подскажем, как сделать обувь водонепроницаемой. Первым шагом является удаление с поверхности пыли и мелких частиц грязи. Об этом пишет Wiki How.

Придание водонепроницаемых свойств с помощью воска.

Для этого понадобится кусочек пчелиного воска или бесцветная парафиновая свеча без ароматизаторов. Убедитесь, что материал не окрашен, иначе есть риск загрязнения обуви. После очищения обувь должна полностью высохнуть.

Натрите воск по всей наружной поверхности обуви. Энергично водите им вперед и назад, образуя толстый слой на любом участке, который вы хотите сделать водонепроницаемым. Уделите особое внимание зонам вокруг носка, пятки, боковых стенок и шнурков. Следующий шаг – нагрел феном. Установите его на высокую мощность и удерживайте насадку близко к поверхности обуви для лучшей концентрации тепла. Медленно передвигайтесь по обуви, поворачивая ее или наклоняя фен при необходимости. Под действием нагрева воск проникает в ткань, создавая барьер для влаги.

Применение кокосового масла для водонепроницаемости

Кокосовое масло – отличный вариант, когда речь идет о водонепроницаемости обуви. Первым шагом является очищение обуви. Затем нанесите тонкий равномерный слой масла на поверхность обуви, уделяя особое внимание швам. Для лучшего впитывания можно осторожно нагреть смазанную маслом обувь с помощью фена или под естественным солнечным светом. Необходимо периодически возобновлять нанесение растительного масла, чтобы сохранить водонепроницаемый эффект и защитить обувь от влаги.

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Обработка обуви гидроизоляционным аэрозолем

Гидроизоляционный аэрозоль можно найти во многих магазинах. Для правильного нанесения очистите обувь и распылите средство на расстоянии 15-20 см от ботинка. Особое внимание уделите шву, соединяющему обувь с подошвой. Для материалов с нестандартной текстурой, таких как замша или нубук, может потребоваться два или более слоя для полной водостойкости. Вытрите излишки распыления микрофибровой салфеткой или полотенцем. Не используйте бумажные полотенца. После обработки обувь должна высыхать естественным путем около суток.

Напомним, мы уже писали, где запрещено хранить обувь.

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