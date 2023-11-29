Как защитить помещение от мороза: лайфхак с пищевой пленкой

Эксперты дают советы по недорогому и эффективному утеплению окон зимой, используя пищевую пленку в рулоне. До трети тепла в помещении может выходить через окна, и с помощью пищевой пленки можно снизить эти расходы на отопление. Эта плёнка, предназначенная как для деревянных, так и для пластиковых окон, отличается отличными теплоизоляционными свойствами.

Применение пищевой пленки может создать эффект "третьего" стекла, которое станет дополнительным барьером между холодной улицей и теплой квартирой, пишет "Апостроф". Однако важно правильно ее приклеить, избегая контакта материала со стеклом. Пленку следует наклеить на раму окна или на штапик, тем самым образуя воздушный карман, который предотвращает потерю тепла и образование конденсата.

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Этот способ может обеспечить повышение температуры в помещении на 2-3 °C. Для проведения процедур с использованием пищевой пленки вам понадобятся обычная багажная стрейч-пленка, двухсторонний скотч, канцелярский нож и фен.

Инструкция по утеплению окон выглядит следующим образом:

Приклеите полоски двухстороннего скотча по периметру окна. Если это невозможно на раме, их можно закрепить на штапике. Расправьте пленку сверху вниз, постепенно приклеивая ее поверхность к скотчу. Тащите пленку так, чтобы она стала более упругой. При правильном клеении она будет практически невидима на окне. Прижмите противоположный край к раме и закрепите пленку на ней, избегая контакта со стеклом. С помощью фена нагрейте поверхность пленки до тех пор пока она не станет идеально гладкой. Обрежьте остатки канцелярским ножом осторожно, чтобы не повредить раму.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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