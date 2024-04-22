Как защитить растения от тли с помощью дешевой специи: полезный лайфхак

Как защитить растения в саду от тли

Помните, как наши бабушки и дедушки спасали свои огороды от тли без химии? Сегодня мы поделимся с вами одним из их секретов.

С помощью молотого красного перца вы сможете оградить свои растения от тли и сохранить урожай. Об этом пишет prostoway.

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Что вам понадобится:

1 литр воды

2 пакетика молотого красного перца (50 г)

Мыло (для лучшего прилипания)

Вода для разведения

Как приготовить:

Вскипятите 1 литр воды. Добавьте в кипящую воду 2 пакетика молотого красного перца. Убавьте огонь и варите 15 минут. Снимите с огня и дайте настояться 24 часа. Перед использованием разведите концентрат 5 л воды. Добавьте немного мыла, чтобы раствор лучше прилипал к листьям.

Как применять:

Полученным раствором опрыскивайте растения, пораженные тлей.

Повторяйте обработку раз в 7-10 дней до полного исчезновения вредителя.

Помните:

Обработку лучше проводить утром или вечером, когда нет солнечного света.

Не используйте слишком концентрированный раствор, чтобы не обжечь растения.

Этот метод безопасен для людей и животных.

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