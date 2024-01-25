Как защитить собачьи лапы от соли в снегу: полезные советы

Зимой лапы собаки подвергаются воздействию мороза и дорожной соли, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Чтобы избежать этого, важно правильно защищать лапы питомца.

Для этого можно использовать специальную обувь, которую можно купить в ветеринарных магазинах, а также кремы. Об этом пишет Vetgroom.

Обувь для собак

Лучшим способом защитить лапы собаки есть обувь. Оно полностью изолирует кожу от едких веществ и холода. Обувь для собак можно найти в разных размерах и формах, чтобы подобрать идеальный вариант для вашего питомца.

Вазелин или специальный крем

Если вы не хотите покупать обувь, можно попробовать альтернативный способ защиты. Перед прогулкой обработайте лапы собаки вазелином или специальным кремом, в составе которого есть воск. Такие средства образуют защитную плёнку на коже, которая защитит от мороза и соли.

Следует помнить, что этот вариант подходит только для мороза. При плюсовой температуре воск и вазелин просто размажутся и лапы останутся без защиты.

После прогулки

После прогулки нужно смыть средство с лап собаки. Это поможет удалить соль и другие реагенты, которые она соберет на улице.

Уход за лапами собаки

Вне зависимости от того, какой способ защиты вы выберете, важно регулярно осматривать лапы собаки. Если вы заметили красноту, раздражение или другие признаки повреждения, немедленно обратитесь к ветеринару.

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Советы по уходу за лапами собаки

После прогулки осматривайте собаки лапы на наличие повреждений.

Если вы заметили красноту, раздражение или другие признаки повреждения, немедленно обратитесь к ветеринару.

Каждый день мойте лапы собаки теплой водой и мягким мылом.

В холодную погоду регулярно смазывайте лапы собаки вазелином или специальным кремом.

Не разрешайте собаке ходить по заснеженной земле без обуви.

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