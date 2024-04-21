Как защитить яблоню от заморозков весной: советы огородников

В весенний период погодные условия показывают высокую изменчивость. Днем может царить теплая температура, в то время как ночью на определенные регионы надвигаются заморозки. Нынешняя весна в Украине сопровождается значительным похолоданием. Как обезопасить плодовые деревья, в частности яблони, уже начавшие цветение, от негативного влияния неблагоприятных температур? Об этом пишет ТСН.

Первоочередные меры профилактики:

Выбор хорошего места для разбивки сада является решающим фактором. Котловины и углубление местности способствуют скоплению холодного воздуха, что крайне нежелательно. Лучшими локациями считаются пологие склоны, из которых холодный воздух легко сходит на нижележащие поля. Тщательный подбор морозостойких культур и сортов. Попытки выращивать персики или нектарины в регионах, где и более устойчивые культуры не каждый год плодоносят, бесперспективны. Важно сосредоточиться на сортах, хорошо адаптированных к местным климатическим условиям.

Готовность к экстремальным мерам защиты будущего урожая во время заморозков крайне важна. Проверенные временем методы включают:

- дождевания;

- укрывание;

- дымление;

- обогрев;

- подкормку;

- полив.

Однако ни один из этих способов не может гарантировать абсолютную защиту нежных цветочных почек от мороза.

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Распознавание признаков наступления заморозков:

Если нет возможности следить за прогнозом погоды, следует помнить, что заморозки чаще всего происходят утром и ночью. Другими индикаторами могут быть:

- повышение атмосферного давления и уменьшение облачности;

- ясное небо на закате при температуре +5°C;

- к 21:00 температура снижается до +4°C;

- падение температуры, облачное небо, ветер и рост атмосферного давления.

Эти показатели помогут своевременно принять защитные меры для вашего сада.

Плодовые деревья могут пострадать от заморозков еще до появления почек. Зародыши в почках погибают при -3,5°C. Во время цветения губительны для урожая морозы от -1,5°C до -2°C, а завязи повреждаются даже при -1°C. Садоводы используют различные способы защиты деревьев.

Дождевание заключается в опрыскивании кроны слегка подсоленной водой. Охлаждаясь, капли отдают свое тепло листочкам и цветкам. Эффективно только при безветренных условиях.

Укрытие предполагает обматывание молодых или низкорослых деревьев специальным материалом, мешковиной или старой одеждой. Процедуру следует проводить осторожно.

Дымление – один из самых эффективных способов. Подожженный под кроной органический мусор будет выделять дым, который создаст защитную оболочку от холода. Однако такой костер нуждается в постоянном присмотре.

Подкормка и обработка препаратами. Калийно-фосфорные удобрения (Актара, монофосфат калия), стимуляторы (Вертекс, Циркон) и криопротекторы (Вымпел, Эпин) повышают стрессоустойчивость растений к перепадам температур.

Полив обилием воды (5-10 ведер под взрослое дерево) поможет удерживать тепло и защититься от заморозков до -2°C.

Экстренная реанимация деревьев после действия мороза предполагает применение препаратов-адаптогенов, содержащих растительные гормоны, в частности цитокинины. Они активизируют обменные процессы и перемещение сахаров в репродуктивные органы, повышая морозостойкость. Применение регуляторов роста с высоким содержанием цитокининов осенью оттягивает цветение деревьев на 7-10 дней, когда угроза заморозков значительно снижается.

Напомним, мы уже писали, как оградить яблони от вредителей.

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