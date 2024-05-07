Как защитить ягоды на кустах и деревьях от птиц: полезные советы

Как защитить плодовые деревья и кустарники с ягодами от птиц

С приходом лета садоводы и огородники с нетерпением ждут созревания ягод на малиновых кустах и черешнях. Однако, кроме людей, на урожай лакомства и птицы.

Существует много способов защитить ягоды от птиц, но не все они гуманные или действенные. Один простой лайфхак, не вредящий пернатым друзьям, поможет вам сохранить урожай. Об этом пишет porady.24tv.ua.

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Что вам понадобится:

Фольга

Леска или веревка

Как сделать:

Неровно нарежьте фольгу на полоски. Натяните леску или веревку между ягодными кустарниками или деревьями. Привяжите к веревке полоски фольги так, чтобы они свободно развевались на ветру.

Как это работает:

Блестящие полоски фольги на ветру издают шум и отражают солнечный свет, что птицы воспринимают как опасность. Поэтому они не будут рисковать подлетать к кустам и деревьям, чтобы полакомиться ягодами.

Важно:

Не используйте слишком много фольги, это может навредить птицам.

Этот метод не гарантирует 100% защиты, ведь некоторые птицы могут не испугаться фольги.

Помните, что птицы играют немаловажную роль в экосистеме сада, ведь они поедают вредителей. Поэтому не стоит пытаться полностью их изгнать.

Дополнительные советы:

Можно использовать вместо фольги другие блестящие предметы, например, компакт-диски или старые CD-диски.

Также можно пугать птиц чучелом или громкими звуками.

Если у вас есть домашние животные, которые могут повредить ягоды, используйте сетку или другие изгороди.

Сохраняйте урожай разумно, не вредя окружающей среде!

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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