Как защититься от токсического воздействия: советы психолога
Токсичные люди – это яд нашей жизни. Они лгут, манипулируют, угрожают, унижают – и все это, чтобы достичь своих целей. Как же общаться с такими людьми, чтобы не дать им отравить нашу жизнь?
Психологически сильные личности знают, как это сделать. Они не позволяют токсичным людям влиять на себя и умеют четко установить границы в общении, пишет woman24.
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Вот несколько советов, которые помогут вам общаться с токсичными людьми:
1. Установите физические границы:
- Решите, сколько времени и сил вы готовы посвятить общению с этим человеком.
- Ограничьте время общения или избегайте его, если это возможно.
- Не позволяйте человеку нарушать ваше личное пространство.
2. Установите эмоциональные границы:
- Не разрешайте человеку выводить вас на эмоции.
- Не тратьте свою энергию на выслушивание ее жалоб.
- Контролируйте свои эмоции и не позволяйте ей влиять на ваше настроение.
3. Сосредоточьтесь на себе:
- Не пытайтесь изменить поведение токсического человека.
- Сосредоточьтесь на том, как вы можете защитить себя.
- Работайте над тем, чтобы стать психологически более сильной личностью.
4. Ответьте за свои слова:
- Если вы сказали, что будете ограничивать общение, делайте это.
- Не разрешайте человеку манипулировать вами.
- Будьте жестки и последовательны в своих действиях.
5. Контролируйте свои мысли:
- Не позволяйте токсичному человеку жить в вашей голове.
- Переключайтесь на положительные мнения.
- Сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливым.
6. Освойте навыки, которые помогут вам справляться с токсичными людьми:
- Научитесь говорить "нет".
- Установите четкие границы в общении.
- Упражняйте медитацию или другие методы релаксации.
7. Оставайтесь верными своим ценностям и принципам:
- Не позволяйте токсичному человеку вынудить вас идти на компромисс с вашими ценностями.
- Будьте честны с собой и с другими.
- Не бойтесь отстаивать свои права.
Помните:
- Вы не обязаны общаться с людьми, делающими вас несчастливыми.
- Вы имеете право на счастливую жизнь.
- Вы можете оградить себя от токсичных людей.
Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.
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