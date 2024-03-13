Как защититься от токсического воздействия: советы психолога

Как защититься от токсичности

Токсичные люди – это яд нашей жизни. Они лгут, манипулируют, угрожают, унижают – и все это, чтобы достичь своих целей. Как же общаться с такими людьми, чтобы не дать им отравить нашу жизнь?

Психологически сильные личности знают, как это сделать. Они не позволяют токсичным людям влиять на себя и умеют четко установить границы в общении, пишет woman24.

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Вот несколько советов, которые помогут вам общаться с токсичными людьми:

1. Установите физические границы:

Решите, сколько времени и сил вы готовы посвятить общению с этим человеком.

Ограничьте время общения или избегайте его, если это возможно.

Не позволяйте человеку нарушать ваше личное пространство.

2. Установите эмоциональные границы:

Не разрешайте человеку выводить вас на эмоции.

Не тратьте свою энергию на выслушивание ее жалоб.

Контролируйте свои эмоции и не позволяйте ей влиять на ваше настроение.

3. Сосредоточьтесь на себе:

Не пытайтесь изменить поведение токсического человека.

Сосредоточьтесь на том, как вы можете защитить себя.

Работайте над тем, чтобы стать психологически более сильной личностью.

4. Ответьте за свои слова:

Если вы сказали, что будете ограничивать общение, делайте это.

Не разрешайте человеку манипулировать вами.

Будьте жестки и последовательны в своих действиях.

5. Контролируйте свои мысли:

Не позволяйте токсичному человеку жить в вашей голове.

Переключайтесь на положительные мнения.

Сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливым.

6. Освойте навыки, которые помогут вам справляться с токсичными людьми:

Научитесь говорить "нет".

Установите четкие границы в общении.

Упражняйте медитацию или другие методы релаксации.

7. Оставайтесь верными своим ценностям и принципам:

Не позволяйте токсичному человеку вынудить вас идти на компромисс с вашими ценностями.

Будьте честны с собой и с другими.

Не бойтесь отстаивать свои права.

Помните:

Вы не обязаны общаться с людьми, делающими вас несчастливыми.

Вы имеете право на счастливую жизнь.

Вы можете оградить себя от токсичных людей.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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