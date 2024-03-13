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Как защититься от токсического воздействия: советы психолога

Игорь Романько

Как защититься от токсичности

Токсичные люди – это яд нашей жизни. Они лгут, манипулируют, угрожают, унижают – и все это, чтобы достичь своих целей. Как же общаться с такими людьми, чтобы не дать им отравить нашу жизнь?

Психологически сильные личности знают, как это сделать. Они не позволяют токсичным людям влиять на себя и умеют четко установить границы в общении, пишет woman24.

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Вот несколько советов, которые помогут вам общаться с токсичными людьми:

1. Установите физические границы:

  • Решите, сколько времени и сил вы готовы посвятить общению с этим человеком.
  • Ограничьте время общения или избегайте его, если это возможно.
  • Не позволяйте человеку нарушать ваше личное пространство.

2. Установите эмоциональные границы:

  • Не разрешайте человеку выводить вас на эмоции.
  • Не тратьте свою энергию на выслушивание ее жалоб.
  • Контролируйте свои эмоции и не позволяйте ей влиять на ваше настроение.

3. Сосредоточьтесь на себе:

  • Не пытайтесь изменить поведение токсического человека.
  • Сосредоточьтесь на том, как вы можете защитить себя.
  • Работайте над тем, чтобы стать психологически более сильной личностью.

4. Ответьте за свои слова:

  • Если вы сказали, что будете ограничивать общение, делайте это.
  • Не разрешайте человеку манипулировать вами.
  • Будьте жестки и последовательны в своих действиях.

5. Контролируйте свои мысли:

  • Не позволяйте токсичному человеку жить в вашей голове.
  • Переключайтесь на положительные мнения.
  • Сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливым.

6. Освойте навыки, которые помогут вам справляться с токсичными людьми:

  • Научитесь говорить "нет".
  • Установите четкие границы в общении.
  • Упражняйте медитацию или другие методы релаксации.

7. Оставайтесь верными своим ценностям и принципам:

  • Не позволяйте токсичному человеку вынудить вас идти на компромисс с вашими ценностями.
  • Будьте честны с собой и с другими.
  • Не бойтесь отстаивать свои права.

Помните:

  • Вы не обязаны общаться с людьми, делающими вас несчастливыми.
  • Вы имеете право на счастливую жизнь.
  • Вы можете оградить себя от токсичных людей.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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