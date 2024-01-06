Как засолить сало так, чтобы оно получилось вкусным, а кожица – мягкой
Соленое сало может быть еще вкуснее, если прибегнуть всего к одному секрету. Тогда кожура будет мягкой, а само сало очень аппетитным и вкусным.
Для этого приготовьте рассол из литра воды, добавив сахар, соль, лавровый лист, душистый горошек и черный перец. Когда рассол остынет, всыпьте чайную ложку пищевой соды. Именно последний ингредиент сделает сало более мягким.
Чтобы просолка была равномерной, порежьте его на куски по 100-150 г.
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Кроме этого, предлагаем проверенный рецепт для засолки сала в рассоле.
Ингредиенты:
- 1 кг сала
- 1 л воды
- 100 г соли
- 20 г сахара
- 5-10 лавровых листьев
- 10-15 горошин черного перца
Способ приготовления:
- Сало порежьте на кусочки толщиной 2-3 см.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения, затем снимите с огня и охладите.
- Залейте сало холодным рассолом и поставьте в холодильник на 5-7 дней.
Через 5-7 дней сало будет готово. Оно будет обладать нежным, пикантным вкусом и ароматом.
Вот несколько советов по засолке сала в рассоле:
- Лучше всего использовать свежее, а не замороженное сало.
- Для насыщенного вкуса можно добавить в рассол другие ингредиенты, такие как чеснок, лук, морковь или зелень.
- Сало можно солить в любой посуде, которая подходит для хранения в холодильнике.
- Чтобы сало не потеряло форму, его можно засолить в банках или бутылках.
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