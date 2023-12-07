Как завоевать расположение кота: 8 советов владельцев
Если ваш кот избегал вас, это может быть вызвано рядом причин. Но есть способы, которые помогут вам улучшить отношения и завоевать расположение пушистого друга.
Если вы соблюдаете определенные правила и знаете "кошачий язык тела", это может облегчить общение с вашим четырехлапым другом, пишет "Телеграф".
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Признаки того, что кот настроен к дружбе:
- Если хвост кота поднят вверх, а верхняя часть опрокинута, это свидетельствует о дружбе и радости.
- Расширенные зрачки могут являться признаком напряжения или неприязненного настроения.
- Когда уши кота направлены вперед, это свидетельствует о заинтересованности и позитивном отношении.
- Если кот подходит без страха, это хороший знак.
Признаки того, что кот может не быть настроен к общению:
- Расширенные зрачки могут свидетельствовать о напряжении или стрессе.
- Такое движение может указывать на неуверенность или раздражение.
- Сниженные или прилегающие уши могут свидетельствовать о напряжении или неприязненном отношении.
- Если кот избегает контакта, это может являться признаком того, что ему сейчас лучше не взаимодействовать.
Как понять, что вы делаете коту приятно?
Вот несколько советов:
- Котам не всегда нравится, когда им смотрят в глаза, поскольку это может вызвать стресс.
- Попытайтесь отображать кошачий язык тела, это может снизить уровень тревоги.
- Медленное моргание в сторону кота может стать знаком дружбы и расслабления.
- Подождите, пока кот сам подойдет к вам, не прикасаясь к нему, это поможет построить доверие.
- Предлагайте кошке указательный палец и посмотрите, прижимает ли она к нему голову, это может быть признаком готовности к объятиям.
- Вознаграждайте кота лакомством, поглаживая его, это поможет ассоциировать вас с чем-нибудь приятным.
- Избегайте громкого голоса, говорите тихо и спокойно, это расслабит кота.
- Гладьте кота там, где он это любит, избегая тех мест, которые вызывают стресс.
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