Как завоевать расположение кота: 8 советов владельцев

Что делать, чтобы понравиться коту

Если ваш кот избегал вас, это может быть вызвано рядом причин. Но есть способы, которые помогут вам улучшить отношения и завоевать расположение пушистого друга.

Если вы соблюдаете определенные правила и знаете "кошачий язык тела", это может облегчить общение с вашим четырехлапым другом, пишет "Телеграф".

Читайте также: Почему коты зеют, когда им трут носы: объяснение экспертов

Признаки того, что кот настроен к дружбе:

Если хвост кота поднят вверх, а верхняя часть опрокинута, это свидетельствует о дружбе и радости. Расширенные зрачки могут являться признаком напряжения или неприязненного настроения. Когда уши кота направлены вперед, это свидетельствует о заинтересованности и позитивном отношении. Если кот подходит без страха, это хороший знак.

Признаки того, что кот может не быть настроен к общению:

Расширенные зрачки могут свидетельствовать о напряжении или стрессе. Такое движение может указывать на неуверенность или раздражение. Сниженные или прилегающие уши могут свидетельствовать о напряжении или неприязненном отношении. Если кот избегает контакта, это может являться признаком того, что ему сейчас лучше не взаимодействовать.

Как понять, что вы делаете коту приятно?

Вот несколько советов:

Котам не всегда нравится, когда им смотрят в глаза, поскольку это может вызвать стресс. Попытайтесь отображать кошачий язык тела, это может снизить уровень тревоги. Медленное моргание в сторону кота может стать знаком дружбы и расслабления. Подождите, пока кот сам подойдет к вам, не прикасаясь к нему, это поможет построить доверие. Предлагайте кошке указательный палец и посмотрите, прижимает ли она к нему голову, это может быть признаком готовности к объятиям. Вознаграждайте кота лакомством, поглаживая его, это поможет ассоциировать вас с чем-нибудь приятным. Избегайте громкого голоса, говорите тихо и спокойно, это расслабит кота. Гладьте кота там, где он это любит, избегая тех мест, которые вызывают стресс.

Ранее UAportal сообщал о 5 породах самых длинных кошек. Эти породы любят за их уникальные качества и поразительную продолжительность жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!