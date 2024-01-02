Какая косметика недейственна после 40 лет: советы косметологов

Кожа на лице, как и весь организм, подвергается старению. Это естественный процесс, начинающийся с 25 лет. Однако после 40 лет он ускоряется.

Об этом пишет ТСН.

Ускорение старения связано с рядом факторов.

Снижение выработки коллагена и эластина, отвечающих за упругость и упругость кожи.

Изменение гормонального фона, в том числе снижение уровня эстрогена.

Увеличение интенсивности УФ излучения.

Неправильный уход.

Какая косметика эффективна для ухода за кожей лица после 40 лет?

Для того чтобы замедлить процессы старения, необходимо использовать косметику со следующими компонентами:

Витамин С – стимулирует выработку коллагена, осветляет пигментные пятна, защищает кожу от УФ-излучения.

Ретинол – способствует регенерации клеток, разглаживает морщины, сужает поры.

Гиалуроновая кислота - удерживает влагу в коже, предотвращает ее сухость и дряблость.

Пептиды – активизируют выработку коллагена и эластина, способствуют устранению морщин.

Какая косметика не эффективна для ухода за кожей лица после 40 лет?

Кремы с густой текстурой и на масляной основе закупоривают поры, замедляют процесс регенерации, не позволяют дышать коже.

Кремы с вазелином, жидкими парафинами и минеральными маслами препятствуют испарению влаги, что может привести к сухости кожи.

Жесткие средства для умывания могут травмировать кожу, вызвать раздражение и воспаление.

Патчи для области вокруг глаз не способны омолодить кожу, а временно снимают усталость и увлажняют ее.

Уход за кожей лица после 40 лет

Для того чтобы уход за кожей лица после 40 лет был эффективным, необходимо соблюдать следующие правила:

Очистка – это обязательный этап ухода за кожей в любом возрасте. Однако после 40 лет необходимо использовать более щепетильные средства, которые не будут травмировать кожу. Для очистки подойдут гидрофильное масло и очищающие пенки.

Увлажнение – это ключевой этап ухода за кожей лица после 40 лет. Увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой, витамином С и пептидами помогут поддержать упругость и упругость кожи.

Защита от УФ-излучения – это обязательный этап ежедневного ухода за кожей, независимо от возраста. УФ-излучение является одним из главных факторов, ускоряющих процессы старения кожи. Для защиты от УФ-излучения используйте кремы из SPF не менее 30.

Регулярное отшелушивание – это важный этап ухода за кожей лица, который поможет удалить отмершие клетки и улучшить состояние кожи. Для отшелушивания можно использовать скрабы, пилинги или маски.

Дополнительные процедуры – такие процедуры, как массаж, мезотерапия и инъекции ботокса, могут помочь замедлить процессы старения кожи. Однако их следует проводить только после консультации с косметологом.

Напомним, мы уже писали, как сделать свою кожу сияющей.

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