Какая косметика недейственна после 40 лет: советы косметологов
Какая косметика недейственна после 40 лет: советы косметологов
Кожа на лице, как и весь организм, подвергается старению. Это естественный процесс, начинающийся с 25 лет. Однако после 40 лет он ускоряется.
Об этом пишет ТСН.
Ускорение старения связано с рядом факторов.
- Снижение выработки коллагена и эластина, отвечающих за упругость и упругость кожи.
- Изменение гормонального фона, в том числе снижение уровня эстрогена.
- Увеличение интенсивности УФ излучения.
- Неправильный уход.
Какая косметика эффективна для ухода за кожей лица после 40 лет?
Для того чтобы замедлить процессы старения, необходимо использовать косметику со следующими компонентами:
- Витамин С – стимулирует выработку коллагена, осветляет пигментные пятна, защищает кожу от УФ-излучения.
- Ретинол – способствует регенерации клеток, разглаживает морщины, сужает поры.
- Гиалуроновая кислота - удерживает влагу в коже, предотвращает ее сухость и дряблость.
- Пептиды – активизируют выработку коллагена и эластина, способствуют устранению морщин.
Какая косметика не эффективна для ухода за кожей лица после 40 лет?
- Кремы с густой текстурой и на масляной основе закупоривают поры, замедляют процесс регенерации, не позволяют дышать коже.
- Кремы с вазелином, жидкими парафинами и минеральными маслами препятствуют испарению влаги, что может привести к сухости кожи.
- Жесткие средства для умывания могут травмировать кожу, вызвать раздражение и воспаление.
- Патчи для области вокруг глаз не способны омолодить кожу, а временно снимают усталость и увлажняют ее.
Уход за кожей лица после 40 лет
Для того чтобы уход за кожей лица после 40 лет был эффективным, необходимо соблюдать следующие правила:
- Очистка – это обязательный этап ухода за кожей в любом возрасте. Однако после 40 лет необходимо использовать более щепетильные средства, которые не будут травмировать кожу. Для очистки подойдут гидрофильное масло и очищающие пенки.
- Увлажнение – это ключевой этап ухода за кожей лица после 40 лет. Увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой, витамином С и пептидами помогут поддержать упругость и упругость кожи.
- Защита от УФ-излучения – это обязательный этап ежедневного ухода за кожей, независимо от возраста. УФ-излучение является одним из главных факторов, ускоряющих процессы старения кожи. Для защиты от УФ-излучения используйте кремы из SPF не менее 30.
- Регулярное отшелушивание – это важный этап ухода за кожей лица, который поможет удалить отмершие клетки и улучшить состояние кожи. Для отшелушивания можно использовать скрабы, пилинги или маски.
- Дополнительные процедуры – такие процедуры, как массаж, мезотерапия и инъекции ботокса, могут помочь замедлить процессы старения кожи. Однако их следует проводить только после консультации с косметологом.
Напомним, мы уже писали, как сделать свою кожу сияющей.
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