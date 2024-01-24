Какая обувь опасна: ортопед назвал три вида, которые никогда бы не приобрел

Какую обувь нельзя носить и почему – вредная обувь для ног

Британский ортопед Пол Маколей поделился тремя худшими видами обуви, от которых стоит отказаться. Иначе существует риск навредить своей обуви.

В своем TikTok-аккаунте @paulthepodiatrist он объяснил, почему лучше не обувать вьетнамки, туфли на шпильке и мокасины на тонкой подошве.

Читайте также: 5 предметов одежды, которые вам понадобятся, если вы миниатюрны

1. Вьетнамки

Неудивительно, что одним из первых видов обуви, которую Маколей назвал – это шлепанцы с перепонкой между пальцами, более известные как "вьетнамки".

По словам ортопеда, продвигать пальцы через петли опасно для ногтей, а также легко споткнуться и упасть, когда вы идете по улице. Такая обувь не предлагает вашим ногам ни одной опоры. Эти проблемы могут вызвать боли и непривлекательные мозоли.

2. Туфли на шпильке

Туфли на шпильке часто неудобны, но это не единственная причина, почему Маколей их не любит. Он объясняет, что поскольку они имеют такую тонкую основу, стабилизировать себя может быть гораздо сложнее. Он рассказал, как его коллега недавно упала и сломала ногу.

"Такой высокий риск получить травму не стоит того, даже чтобы выглядеть хорошо", - объяснил Маколей.

Кроме этого, высокие каблуки могут наносить давление и дискомфорт мелким косточкам в пальцах ног, что, возможно, приводит к опрелости и "молотовидным пальцам". Кроме того, они приводят к сокращению ахиллова сухожилия, что со временем может привести к травме.

По словам ортопеда, каблук высотой в полтора дюйма подходит для большинства людей.

3. Мокасины

Последняя обувь, о которой Маколей плохо отзывается, – мокасины. Они могут быть плотными, сжимать пальцы ног и вызвать такие проблемы как невриномы.

Невринома вызвана утолщением ткани на подошве стопы, что может привести к боли, похожей на чувство стояния на камне.

Кроме того, обувь очень мягкая, а это значит, что ваши ноги должны работать больше. Это может быть хорошо, но затем в течение дня ноги устают больше. Ортопед заметил, что они очень быстро изнашиваются.

Напомним, что для лечения насморка можно использовать и народные методы. Они безопасны и эффективны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!