Какая порода собак самая умная: ученые поразили ответом

Новое исследование финских ученых изменило устоявшееся представление о самой умной породе собак. Бордер-колли, долго считавшаяся непревзойденной по интеллекту, уступила первенство бельгийской овчарке Малинуа.

Масштабный эксперимент охватил более 1000 собак 13 разных пород. Участники прошли ряд испытаний на когнитивные способности и поведенческие реакции. Задания включали в себя распознавание человеческих жестов, преодоление препятствий и решение пространственных головоломок. Об этом пишет t4.ua.

Малинуа продемонстрировала лучшие результаты, набрав 35 из 39 возможных баллов. Бордер-колли заняла второе место с 26 баллами, а немецкая овчарка – третье с 25 баллами.

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Исследователи связывают высокий интеллект малину с их происхождением. Эта порода была выведена для выпаса скота, что требовало быстрой реакции на команды, умения самостоятельно принимать решения и высокого самоконтроля. Эти качества закреплялись на протяжении поколений, что сделало малину не только умными, но и трудолюбивыми и выносливыми собаками.

Это исследование бросает вызов предварительным представлениям об интеллекте собак и подчеркивает уникальные способности бельгийской овчарки Малинуа.

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