Какая прическа идеально подходит к прямоугольному лицу: стилисты показали самые лучшие варианты
Женщинам, имеющим прямоугольную форму лица нужно искать прическу, смягчающую острые черты. Прямоугольное лицо также имеет широкий лоб и сильную угловатую линию челюсти, что делает поиск прически иногда сложной задачей.
Однако стилисты считают, что благодаря умело подобранным прическам можно сделать лицо немного короче и более сбалансированным.
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Эксперты по красоте советуют женщинам обратить внимание на такие уловки при выборе причесок:
- Челка до бровей – прямая или зачесанная набок.
- Добавьте объем по бокам лица – слои, волны или кудри
- Когда вы собираете волосы в хвост, если у вас нет челки, оставьте несколько пучков волос, чтобы смягчить квадратную форму челюсти.
- Многослойные волосы помогают придать больше объема.
- Попробуйте боб с бахромой, чтобы волосы были длиннее линии челюсти
- Если у вас кроткие волосы, то они нуждаются в челке и смягчающих частях на затылке, которые отвлекают от челюсти.
Прически, которые следует избегать для прямоугольного лица:
- Избегайте полноты на макушке без объема сбоку
- Длинные прямые волосы с пробором посередине
- Избегайте чрезмерной длины, которая только сделает ваше лицо длиннее
- Короткие волосы с объемом на макушке, отсутствие по бокам и без длины вокруг шеи
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