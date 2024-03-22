Какая прическа идеально подходит к прямоугольному лицу: стилисты показали самые лучшие варианты

Женщинам, имеющим прямоугольную форму лица нужно искать прическу, смягчающую острые черты. Прямоугольное лицо также имеет широкий лоб и сильную угловатую линию челюсти, что делает поиск прически иногда сложной задачей.

Однако стилисты считают, что благодаря умело подобранным прическам можно сделать лицо немного короче и более сбалансированным.

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Эксперты по красоте советуют женщинам обратить внимание на такие уловки при выборе причесок:

Челка до бровей – прямая или зачесанная набок.

Добавьте объем по бокам лица – слои, волны или кудри

Когда вы собираете волосы в хвост, если у вас нет челки, оставьте несколько пучков волос, чтобы смягчить квадратную форму челюсти.

Многослойные волосы помогают придать больше объема.

Попробуйте боб с бахромой, чтобы волосы были длиннее линии челюсти

Если у вас кроткие волосы, то они нуждаются в челке и смягчающих частях на затылке, которые отвлекают от челюсти.

Прически, которые следует избегать для прямоугольного лица:

Избегайте полноты на макушке без объема сбоку Длинные прямые волосы с пробором посередине Избегайте чрезмерной длины, которая только сделает ваше лицо длиннее Короткие волосы с объемом на макушке, отсутствие по бокам и без длины вокруг шеи

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