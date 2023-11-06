Какая программа посудомоечной машины экономит деньги

Посудомоечная машинка значительно экономит моющие средства и воду. Также это устройство способно экономить электричество, особенно если пользоваться особым режимом мытья посуды, которая называется ЭКО.

Эта функция посудомойки запрограммирована на мытье посуды за 50-60 градусов и продолжительностью 3-3,5 часа. Экономная программа использует меньше воды и электроэнергии, чем другие, поэтому она является лучшим выбором для экономии денег.

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По данным bosch-home.com.ua, в режиме ЭКО цикл мойки потребляет 0.73 кВт⋅ч. По сравнению с программой "Автоматическая" это сэкономит примерно 523 кВт⋅ч в год. К примеру, этого достаточно для питания энергосберегающей лампочки в течение примерно 28 месяцев.

Чтобы уменьшить нагрузку на электрическую сеть, посудомоечную машину следует запускать в период между 22:00 и 6:00.

Перед запуском посудомоечную машину следует полностью загрузить грязной посудой. Также для экономии не запускайте программу предварительного ополаскивания посуды. Вместо этого протрите остатки пищи из посуды бумажными полотенцами. После каждой мойки современные посудомоечные машины автоматически отключаются. Если у вас более старая модель, которая переходит в спящий режим, выключите ее после использования. Это также позволяет экономить энергию, потребляемую индикатором.

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