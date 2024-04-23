Какие 3 вида цветов обязательно нужно обрезать для пышного цветения летом

Весна в разгаре, а это значит, что пора не только для дачных работ, но и для ухода за цветами. Не забудьте уделить внимание своим любимцам на клумбе, ведь некоторые из них нуждаются в срочной обрезке, чтобы порадовать вас пышным цветением.

Следуя этим простым советам, которыми поделились на сайте Daily Express, вы сможете сделать ваши цветники еще более яркими и пышными.

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Вот какие цветы стоит обрезать прямо сейчас:

Розы:

Кустовые розы нуждаются в обрезке, если вы не успели сделать это раньше.

Обрежьте все мертвые и поврежденные ветви, а также сформуйте куст, удаляя лишнее.

Не жалейте веток, если их слишком много, и удалите слишком тонкие побеги.

Срезайте побеги под углом 45 градусов, а также укоротите слишком длинные стебли.

Гортензии:

Этот вид гортензии, шершавый, требует обрезки весной.

Обратите внимание также на древовидную и метельчатую гортензии, им также нужен уход.

Удалите лишнее и не оставляйте слишком много стеблей. Это поможет кустам обильно цвести, ведь они смогут отдавать все силы нескольким веткам, а не множеству маленьких побегов.

Буддлея:

Это растение рекомендуется обрезать в феврале или марте, но если вы не успели, то есть еще шанс.

Срезайте ветки, чтобы они не были слишком длинными.

Сформируйте куст, так побеги буддлеи будут лучше цвести.

Если растение стало слишком высоким и густым, без сожаления срежьте примерно половину. Не бойтесь, буддлея быстро отрастет и порадует вас новыми цветами.

Помните:

Обрезка стимулирует цветение и рост растений.

Используйте острый секатор, чтобы не повредить растение.

После обрезки обработайте срезы садовым варом.

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