Какие 5 сортов петуний следует выбрать для своего сада: простые советы
Петуния – настоящая королева дачного цветника. Ее пышное цветение и богатство цветов очаровывают взгляд и дарят эстетическое наслаждение в течение всего сезона.
Современный рынок предлагает множество сортов петуний, что усложняет выбор. Как же не растеряться в этом разнообразии и подобрать петунии, которые идеально подойдут для вашего участка, рассказывает prostoway.
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Мы предлагаем вам 5 волшебных сортов, которые станут настоящим украшением вашего сада:
1. Дольче Флоренция F1:
- Яркие цветы с пастельными нотами, изменяющими цвет в течение сезона.
- Очаровательная игра оттенков, которая придает элегантности и изысканности.
2. Frost F1 Cherry:
- Компактное растение с обилием двухцветных цветов.
- Белая кайма создает необычный контраст с основным ярким цветом.
- Прекрасный выбор для создания ярких акцентов в саду.
3. Валентина F1:
- Высота кустов до 40 см.
- Цветение начинается в мае.
- Цветы напоминают гвоздику, придавая саду неповторимый шарм.
4. Триумф бордовая F1:
- Глубокий бордовый цвет и волнистые лепестки.
- Изысканная и элегантная петуния, которая станет изюминкой цветника.
5. Shock Wave F1 Denim:
- Идеальный сорт для выращивания контейнеров.
- Раннее цветение и множество миниатюрных цветов.
- Компактный куст (до 30 см) – отличный выбор для небольших участков.
Подбирая петунии для вашего сада, примите во внимание:
- Условия освещения и грунта.
- Цветовая гамма и размеры вашего цветника.
- Ваши личные предпочтения по поводу форм и цветов.
Не бойтесь экспериментировать и совмещать разные сорта петуний! Создавайте оригинальные композиции, которые будут радовать вас своим богатством и красотой на протяжении всего лета.
Напомним, мы уже писали, как сохранить цветы свежими на несколько недель.
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