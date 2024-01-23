Какие аксессуары будут на пике моды в 2024 году: советы дизайнеров

Новый год уже начался, и модницы по всему миру начинают обновлять свои гардеробы. В этом году особое внимание следует уделить аксессуарам, которые способны придать образу индивидуальности и стиля.

Модницам в этом сезоне предлагается большое разнообразие аксессуаров, которыми они смогут дополнить свой образ. Об этом пишет telegraf.

Среди наиболее актуальных аксессуаров 2024 можно выделить следующие:

Кепки

Кепки – это не только практичный головной убор, но и модный тренд. В новом сезоне следует обратить внимание на кепки из натуральных материалов с необычным дизайном или принтами. К примеру, это могут быть кепки с цветочным принтом, животным орнаментом или геометрическими мотивами.

Цветочные аксессуары

Цветы – это всегда актуально и красиво. В 2024 году модницы могут смело производить большие цветочные аксессуары основным акцентом образа. Например, это могут быть цветы в волосах, в виде чокеров, украшений, брошей и т.д.

Большие ремни с пряжками

Большие пряжки снова в моде. Такие ремни станут отличным дополнением деловых и вечерних образов. Лучше остановиться на базовых оттенках – черном, белом, коричневом.

Сумки через плечо

Сумки через плечо – это удобный и практичный аксессуар, который всегда актуален. В новом сезоне следует обратить внимание на экстравагантные сумочки через плечо нестандартных форм и оттенков. К примеру, это могут быть сумки в виде сердца, звезды или животного.

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Очки в большой оправе

Солнцезащитные очки в больших оправах с принтами и смелым дизайном станут главной фишкой модниц в 2024 году. Они могут стать главным акцентом любого образа – от делового стиля до street style.

Эти аксессуары помогут вам создать стильный и модный образ, который не оставит никого равнодушным.

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