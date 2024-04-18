Какие автомобили берут меньше топлива: топ-10 экономичных машин

Рост цен на горючее заставляет многих водителей искать способы снизить затраты на транспорт. Одним из самых эффективных методов является приобретение экономного автомобиля. Эксперты сайта What Car составили рейтинг 10 самых экономичных моделей, доступных на украинском рынке:

Suzuki Celerio 1.0 (4,07 л/100 км)

Этот компактный хэтчбек поражает минимальным расходом топлива, однако его мощность двигателя невысока.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid (3,92 л/100 км)

Гибридная версия Yaris сочетает экономичность с динамичностью и удобным управлением.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid (3,91 л/100 км)

Лидер рейтинга – компактный кроссовер Yaris Cross. Его экономность обеспечивает гибридная силовая установка с бензиновым двигателем, работающим как генератор электромотора.

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Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid (3,93 л/100 км)

Еще один компактный кроссовер, поражающий низким расходом топлива. Благодаря своим размерам и маневрированию, он прекрасно подходит для городских условий.

Skoda Octavia 2.0 TDI 115 (4,0 л/100 км)

Эта модель сочетает в себе мощь и экономичность. Она станет оптимальным выбором для тех, кто часто ездит на большие расстояния.

Vauxhall/Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex (4,18 л/100 км)

Дизельная Astra – обладательница образцовой экономности.

Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid (4,2 л/100 км)

Гибридная версия Jazz с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором – практичный и экономичный вариант для семейного авто.

Сеат Леон 1.6 TDI 110 Ecomotive (5,0 л/100 км)

Для мощного гибридного двигателя этот расход топлива достаточно низок. К тому же, у Leon есть приятное управление.

Volkswagen Up! 1.0 S/S 60 (4,2 л/100 км)

Этот хэтчбек не только экономичен, но и надежен, доступен и имеет живое управление.

Suzuki Baleno 1.0 (4,2 л/100 км)

Эта модель сочетает в себе экономность, практичный дизайн, удобное управление и доступную цену.

Напомним, мы уже писали о том 10 лучших бензиновых авто на украинском рынке.

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