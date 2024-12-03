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Какие блюда на столе в Новый Год 2025 года принесут удачу

Цихоцкая Мария

Какие блюда на столе в Новый Год 2025 года принесут удачу
Готовя новогоднее угощение, важно соблюдать определенные правила, чтобы угодить капризной покровительнице года.

Новый 2025 год по восточному календарю будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи - хитрого, коварного, но одновременно изящного и мудрого существа, ценящего изысканность и качество во всем, включая праздничный стол.

Готовя новогоднее угощение, важно соблюдать определенные правила, чтобы угодить капризной покровительнице года. Прежде всего, нужно уделить особое внимание овощным блюдам. помидорами и перцем. Интересным вариантом станет грузинский салат. "Глехурад", но важно не переусердствовать с пряностями.

Вместо традиционного оливье стоит попробовать его вариации с курицей или создать совсем новый салат, например, "Гранатовый браслет" с курицей, грибами и черносливом. Как альтернативу классической "Шубе" можно подать салат "Курица под шубой".

Закуски тоже должны быть легкими и элегантными. Подходят канапе с разнообразными начинками, овощные брускеты, рулетики с овощами или тарталетки.

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Поскольку Змея – хищница, мясные блюда на столе обязательны. Для любителей студня подойдет вариант из курицы.

Десерты должны быть легкими и не слишком сладкими. Фруктовый салат или фруктовое желе будут лучшим выбором.

Сервируя стол, можно соблюсти концепцию "змейки" в расположении блюд – такой подход наверняка понравится покровительнице года.

Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.

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