Какие деревья нужно обрезать до сентября, чтобы обильно родили

Многие садоводы традиционно обрезают плодовые деревья весной или осенью. Однако, опытные садоводы утверждают, что летняя обрезка может быть не менее эффективна, а в некоторых случаях даже необходима для получения щедрого урожая. Давайте разберемся, почему именно летняя обрезка так важна и какие деревья лучше всего поддаются этой процедуре. Об этом пишет ITV.

Почему летняя обрезка полезна деревьям?

Стимулирование роста новых побегов Летняя обрезка провоцирует активный рост молодых побегов, которые успеют окрепнуть до зимы и заложить новые плодовые почки.

Летняя обрезка провоцирует активный рост молодых побегов, которые успеют окрепнуть до зимы и заложить новые плодовые почки. Улучшение освещения кроны: Удаление лишних ветвей способствует лучшему проникновению света во внутренние части кроны, что положительно влияет на процесс фотосинтеза и завязывания плодов.

Удаление лишних ветвей способствует лучшему проникновению света во внутренние части кроны, что положительно влияет на процесс фотосинтеза и завязывания плодов. Уменьшение риска заболеваний: Обрезка помогает улучшить вентиляцию кроны, что снижает риск развития грибковых заболеваний.

Обрезка помогает улучшить вентиляцию кроны, что снижает риск развития грибковых заболеваний. Формирование кроны: Летняя обрезка позволяет корректировать форму кроны дерева, делая ее более компактной и удобной для ухода.

Какие деревья можно обрезать летом?

Лучше всего отзываются на летнюю обрезку такие плодовые деревья, как:

Яблоня: обрезка стимулирует закладку плодовых почек на следующий год.

обрезка стимулирует закладку плодовых почек на следующий год. Груша: Летняя обрезка помогает сбалансировать рост вегетативных и генеративных побегов.

Летняя обрезка помогает сбалансировать рост вегетативных и генеративных побегов. Обрезка способствует омоложению дерева и увеличению урожая.

способствует омоложению дерева и увеличению урожая. Персик: Летняя обрезка необходима для формирования правильной кроны и удаления поврежденных веток.

Летняя обрезка необходима для формирования правильной кроны и удаления поврежденных веток. Алыча: Обрезка помогает сохранить компактность кроны и упрощает сбор урожая.

Как правильно обрезать деревья летом?

Удаление волчков: Волчки – это вертикально растущие побеги, отбирающие у плодовых ветвей питательные вещества. Их нужно удалять полностью.

Волчки – это вертикально растущие побеги, отбирающие у плодовых ветвей питательные вещества. Их нужно удалять полностью. Прореживание кроны: Удаляйте слабые, больные, поврежденные ветви, а также ветви, растущие внутрь кроны.

Удаляйте слабые, больные, поврежденные ветви, а также ветви, растущие внутрь кроны. Сокращение побегов: Сокращайте длинные побеги на 1/3 их длины.

Сокращайте длинные побеги на 1/3 их длины. Обработка срезов После обрезки срезы диаметром более 1 см необходимо обработать садовым варом.

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Важные нюансы:

Время обрезки: Лучшее время для летней обрезки – середина лета, когда закончится активный рост побегов.

Лучшее время для летней обрезки – середина лета, когда закончится активный рост побегов. Инструменты: Во избежание повреждения коры используйте острый секатор или садовую пилу.

Во избежание повреждения коры используйте острый секатор или садовую пилу. Обрезку проводите в сухую погоду, чтобы раны на дереве быстрее затянулись.

Летняя обрезка – это эффективный способ повысить урожайность плодовых деревьев и улучшить их здоровье. Однако перед тем как приступить к обрезке, рекомендуется проконсультироваться с опытным садоводом или агрономом.

Напомним, мы уже писали, какие плодовые деревья обязательно нужно обрезать в конце зимы.

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