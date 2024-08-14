Какие деревья нужно обрезать до сентября, чтобы обильно родили
Многие садоводы традиционно обрезают плодовые деревья весной или осенью. Однако, опытные садоводы утверждают, что летняя обрезка может быть не менее эффективна, а в некоторых случаях даже необходима для получения щедрого урожая. Давайте разберемся, почему именно летняя обрезка так важна и какие деревья лучше всего поддаются этой процедуре. Об этом пишет ITV.
Почему летняя обрезка полезна деревьям?
- Стимулирование роста новых побегов Летняя обрезка провоцирует активный рост молодых побегов, которые успеют окрепнуть до зимы и заложить новые плодовые почки.
- Улучшение освещения кроны: Удаление лишних ветвей способствует лучшему проникновению света во внутренние части кроны, что положительно влияет на процесс фотосинтеза и завязывания плодов.
- Уменьшение риска заболеваний: Обрезка помогает улучшить вентиляцию кроны, что снижает риск развития грибковых заболеваний.
- Формирование кроны: Летняя обрезка позволяет корректировать форму кроны дерева, делая ее более компактной и удобной для ухода.
Какие деревья можно обрезать летом?
Лучше всего отзываются на летнюю обрезку такие плодовые деревья, как:
- Яблоня: обрезка стимулирует закладку плодовых почек на следующий год.
- Груша: Летняя обрезка помогает сбалансировать рост вегетативных и генеративных побегов.
- Обрезка способствует омоложению дерева и увеличению урожая.
- Персик: Летняя обрезка необходима для формирования правильной кроны и удаления поврежденных веток.
- Алыча: Обрезка помогает сохранить компактность кроны и упрощает сбор урожая.
Как правильно обрезать деревья летом?
- Удаление волчков: Волчки – это вертикально растущие побеги, отбирающие у плодовых ветвей питательные вещества. Их нужно удалять полностью.
- Прореживание кроны: Удаляйте слабые, больные, поврежденные ветви, а также ветви, растущие внутрь кроны.
- Сокращение побегов: Сокращайте длинные побеги на 1/3 их длины.
- Обработка срезов После обрезки срезы диаметром более 1 см необходимо обработать садовым варом.
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Важные нюансы:
- Время обрезки: Лучшее время для летней обрезки – середина лета, когда закончится активный рост побегов.
- Инструменты: Во избежание повреждения коры используйте острый секатор или садовую пилу.
- Обрезку проводите в сухую погоду, чтобы раны на дереве быстрее затянулись.
Летняя обрезка – это эффективный способ повысить урожайность плодовых деревьев и улучшить их здоровье. Однако перед тем как приступить к обрезке, рекомендуется проконсультироваться с опытным садоводом или агрономом.
Напомним, мы уже писали, какие плодовые деревья обязательно нужно обрезать в конце зимы.
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