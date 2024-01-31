Какие десерты можно замораживать: сохранятся в идеальном состоянии
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Как-то рассказывала вам, как замораживать бисквиты. Сегодня хочу поделиться своим маленьким секретом (хотя, возможно, и не для всех это секрет) - готовые десерты тоже можно замораживать. А, иногда, даже нужно - например, муссовые торты.
Часто случается, не хватает времени, чтобы приготовить сложные торты. Или же другая проблема – вдруг появилось несколько лишних кусков десерта... не выбрасывать же? Есть гениальное решение: морозилка. Она и время сэкономит, и десерты сохранит.
Расскажу, что и как замораживать и как правильно размораживать.
Что замораживать
• бисквитные/муссовые десерты
• десерты из песочного теста
• выпечку из слоеного теста
• заварное тесто (можно до выпечки, можно после)
• макарон
• дрожжевую выпечку.
Как замораживать
- Замораживайте только полностью остывший десерт.
- Перед заморозкой плотно оберните пищевой пленкой, в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуха. Такой десерт как макарон можно поместить в контейнер, с плотно закрывающейся крышкой.
- Хранить десерты в морозилке можно не больше 1-3-х месяцев, все зависит от состава десерта.
Как размораживать
- Размораживайте обязательно через холодильник, чтобы происходила медленная разморозка.
- Если десерт уже был разморожен, его не стоит замораживать повторно.
А вы замораживаете десерты? И какие?