Какие духи больше подходят блондинкам, а какие-брюнеткам: ответ удивит
Какие духи больше подходят блондинкам, а какие-брюнеткам: ответ удивит
Существует расхожее мнение, что цвет волос может помочь в выборе духов. Блондинкам якобы подходят легкие цветочные ароматы, а брюнеткам – насыщенные восточные композиции. Действительно ли это так?
С одной стороны, в этом утверждении есть доля правды.
- Светловолосые девушки часто ассоциируются с легкостью и свежестью. Поэтому им действительно могут подходить легкие, цитрусовые ароматы с нотами лимона, лайма, мяты, сливочного сандала.
- Брюнетки же, напротив, воспринимаются как более страстные и загадочные личности. Им могут импонировать более тяжелые, восточные ароматы с пряными, сладкими и ванильными нотами, например, карамель, пачули, роза.
Об этом пишет Радиотрек.
Однако, не следует слепо следовать стереотипам.
- Характер и личность не всегда соответствуют цвету волос. Сильная и волевая блондинка с радостью носит бергамот и цитрусовые ноты, а хрупкая брюнетка – наслаждаться ванильным шлейфом.
- Важно выбирать духи, подчеркивающие вашу индивидуальность и дополняющие ваш образ. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые ароматы.
- Восприятие запахов – это очень субъективная вещь. То, что нравится одному человеку, может не нравиться другому. Не ориентируйтесь только на мнения других людей.
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Помните, лучший парфюм – это тот, который вам нравится!
Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать духи:
- Придите в магазин парфюмерии с хорошим настроением.
- Не тестируйте больше 5-7 ароматов за один раз.
- Нанесите немного духов на запястье или за ухо.
- Подождите 10-15 минут, чтобы аромат раскрылся.
- Прогуляйтесь по магазину, чтобы почувствовать, как аромат сочетается с вашим запахом тела.
- Не покупайте духи сразу. Возьмите пробник и поносите его в течение дня.
Напомним, мы уже писали, как определить качественные духи и выбрать хороший аромат.
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