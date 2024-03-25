Какие духи больше подходят блондинкам, а какие-брюнеткам: ответ удивит

Существует расхожее мнение, что цвет волос может помочь в выборе духов. Блондинкам якобы подходят легкие цветочные ароматы, а брюнеткам – насыщенные восточные композиции. Действительно ли это так?

С одной стороны, в этом утверждении есть доля правды.

Светловолосые девушки часто ассоциируются с легкостью и свежестью. Поэтому им действительно могут подходить легкие, цитрусовые ароматы с нотами лимона, лайма, мяты, сливочного сандала.

часто ассоциируются с легкостью и свежестью. Поэтому им действительно могут подходить с нотами лимона, лайма, мяты, сливочного сандала. Брюнетки же, напротив, воспринимаются как более страстные и загадочные личности. Им могут импонировать более тяжелые, восточные ароматы с пряными, сладкими и ванильными нотами, например, карамель, пачули, роза.

Об этом пишет Радиотрек.

Однако, не следует слепо следовать стереотипам.

Характер и личность не всегда соответствуют цвету волос. Сильная и волевая блондинка с радостью носит бергамот и цитрусовые ноты, а хрупкая брюнетка – наслаждаться ванильным шлейфом.

Сильная и волевая блондинка с радостью носит бергамот и цитрусовые ноты, а хрупкая брюнетка – наслаждаться ванильным шлейфом. Важно выбирать духи, подчеркивающие вашу индивидуальность и дополняющие ваш образ. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые ароматы.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые ароматы. Восприятие запахов – это очень субъективная вещь. То, что нравится одному человеку, может не нравиться другому. Не ориентируйтесь только на мнения других людей.

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Помните, лучший парфюм – это тот, который вам нравится!

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать духи:

Придите в магазин парфюмерии с хорошим настроением.

Не тестируйте больше 5-7 ароматов за один раз.

Нанесите немного духов на запястье или за ухо.

Подождите 10-15 минут, чтобы аромат раскрылся.

Прогуляйтесь по магазину, чтобы почувствовать, как аромат сочетается с вашим запахом тела.

Не покупайте духи сразу. Возьмите пробник и поносите его в течение дня.

Напомним, мы уже писали, как определить качественные духи и выбрать хороший аромат.

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