Какие джинсы будут в моде в 2024 году: 4 трендовых фасона

В следующем сезоне в моде будут разнообразные модели джинсов, что позволит каждой моднице выбрать что-нибудь по вкусу. Основным трендом остаются широкие джинсы.

Об этом пишет Радиотрек.

Широкие джинсы

Длинные джинсы широкого кроя остаются в тренде и в 2024 году. Они отлично сочетаются с объемным верхом, например, с лонгсливами, свитерами или водолазками. Сверху можно накинуть короткую куртку или дубленку.

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Джинсы с широкими подворотнями

Джинсы с широкими подворотнями будут актуальны в новом сезоне. Их можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Носить такие джинсы можно как с удобной обувью, например, с кроссовками или кедами, так и с более элегантной, например, с ботильонами на каблуке.

Джинсы клеш

Джинсы клеш – это еще одна модель, которая будет в моде в 2024 году. Они зрительно удлинят ноги и сделают силуэт более стройным. Зимой джинсы клеш можно сочетать с гольфами, свитерами, кардиганами и теплыми пальто или пуховиками.

Рваные джинсы

Рваные джинсы снова в тренде. Они придадут образу дерзости и неординарности. Надевайте такие джинсы с коротким свитером или лонгсливом и утепленной обувью, например, с кроссовками или грубыми ботинками на тракторной подошве. Дополните лук минималистичной сумкой и короткой курткой.

Напомним, мы уже писали, с чем немодно носить пуховик и шубу.

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