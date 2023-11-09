Какие электроприборы помогут экономить тепло и свет и платить меньше

Украинцы все больше обращают внимание на советы по экономии энергоресурсов во время отопительного сезона, когда стоимость тепла и света стремительно растет. Даже власти призывают граждан к экономии для уменьшения расходов на коммунальные услуги.

Однако эксперты по энергоэффективности предлагают не только общеизвестные решения, но и новые инновационные пути экономии энергии в домохозяйствах. Об этом пишет Укринформ.

Читайте также: Как платить меньше за коммуналку: лайфхак для тех, кто стремится сэкономить

Во-первых, рекомендуется максимально использовать естественное освещение, держа окна чистыми и размещая рабочую зону поближе к ним. Заинтересованным в творчестве даже предлагают установку солнечных панелей на балконах для автономного электроснабжения, хотя это уже требует согласия соседей и больших затрат.

Для экономии на свете рекомендуется установить многотарифный счетчик и перенести потребление электроэнергии на ночное время. Это может сэкономить до 50% стоимости электроэнергии. Кроме того, умные LED-лампы и smart-розетки могут оптимизировать потребление энергии и избежать фантомной нагрузки, съедающей до 15% электроэнергии.

Еще одним способом является использование распределителей расхода тепла на радиаторах, что позволяет эффективно уменьшить расходы на отопление. Однако это возможно только в домах с общедомовым теплосчетчиком и распределительными приборами более чем на 50% радиаторов.

В частных домах рекомендуется перейти на конденсационные котлы, использующие отработанные газовые выхлопы для экономии до 15% газа. Эти котлы также могут работать при низком давлении топлива и управляться с помощью смартфона, что делает их эффективными и удобными для использования.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!