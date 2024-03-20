Какие фрукты могут навредить вашему здоровью: ответ диетолога
Все мы знаем, что фрукты – это немаловажная часть здорового питания. Но все ли они одинаково полезны? Эндокринологиня, диетология и нутрициологиня Юлия Зелинская рассказала о трех фруктах, которых не стоит есть слишком много.
Важно помнить, что все фрукты имеют свои достоинства и минусы. Их можно есть, но важно соблюдать меру, пишет ТСН. Ешьте фрукты в умеренных количествах. Выбирайте фрукты с низким гликемическим индексом. Сочетайте фрукты с другими продуктами питания, чтобы замедлить всасывание сахара.
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1. Виноград:
- Содержит много углеводов – 18 граммов на 100 граммов.
- Может привести к набору веса и повышению уровня сахара в крови.
- Не очень богат питательными веществами по сравнению с другими фруктами.
2. Хурма:
- Содержит 15 г углеводов на 100 г.
- Может вызвать вздутие живота и дискомфорт, особенно у людей с чувствительным желудком.
- Высокое содержание углеводов может быть проблематичным для людей с избыточным весом или диабетом.
3. Арбуз:
- Содержит природный сахар, который может повысить уровень сахара в крови.
- Не рекомендуется употреблять в больших количествах людям с диабетом.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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