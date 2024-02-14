Какие комнатные растения категорически нельзя ставить рядом: уничтожают друг друга

Часто случается, что комнатные цветы внезапно начинают болеть и увядать, несмотря на надлежащий уход. В таком случае специалисты советуют обратить внимание на соседние растения, ведь они могут оказывать негативное влияние друг на друга. Рассмотрим, какие цветы лучше не ставить рядом, чтобы предотвратить их заболевание.

Об этом пишет ТСН.

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Несовместимые комнатные цветы

Фиалка и ароматические цветы (горошек, ландыш) плохо чувствуют себя рядом, поскольку фиалка не переносит резкие запахи. Они могут спровоцировать частые болезни фиалки, а ландыш даже привести к ее гибели.

(горошек, ландыш) плохо чувствуют себя рядом, поскольку фиалка не переносит резкие запахи. Они могут спровоцировать частые болезни фиалки, а ландыш даже привести к ее гибели. Антуриум и спатифиллум в народе называют соответственно "мужским" и "женским" счастьем. Их соседство губительно влияет на эти растения – бутоны начинают увядать и опадать.

Каланхоэ, молочай и цветущие растения (роза, лилия) несовместимы, поскольку первые активно поглощают воздух, а молочай еще и выделяет токсины. Поэтому рекомендуется держать молочай по отдельности.

и (роза, лилия) несовместимы, поскольку первые активно поглощают воздух, а молочай еще и выделяет токсины. Поэтому рекомендуется держать молочай по отдельности. Папоротник плохо растет и развивается рядом с ароматными розами, фиалками, орхидеями и т.д. из-за непереносимости их резких запахов.

плохо растет и развивается рядом с ароматными розами, фиалками, орхидеями и т.д. из-за непереносимости их резких запахов. Кактусы тоже лучше ставить в стороне от благоухающих цветов.

тоже лучше ставить в стороне от благоухающих цветов. Орхидеи не следует размещать с каланхоэ, фикусом, драценой и бегонией, ведь эти растения могут негативно влиять на развитие орхидей.

Итак, для того чтобы комнатные цветы росли здоровыми, нужно выбирать подходящих "соседей" по подоконнику с учетом их особенностей.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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