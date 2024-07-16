Какие комнатные растения приносят в дом счастье, а какие – проблемы
Комнатные растения не только украшают наш дом, но и, согласно народным поверьям, могут влиять на нашу энергетику и жизнь. Является ли этому научное подтверждение? Давайте разберемся!
"Счастливые" растения:
- Драцена Сандериана ("счастливый бамбук") : верят, что она притягивает положительную энергию и нейтрализует негатив. Уход: неприхотлива, может расти в воде или почве.
- Спатифиллум ("женское счастье") : считается, что помогает женщине обрести счастье в личной жизни. Уход: умеренный, любящий рассеянный свет и регулярный полив.
- Антуриум ("мужское счастье") : верят, что приносит счастье мужчинам. Уход: требователен, требует обильного полива, тепла и яркого света.
- Оксалис : говорят, что может вызвать чувство любви. Уход: несложный, полив по мере высыхания почвы.
- Гибискус : верят, что разжигает страсть. Уход: требует много солнца и регулярного полива.
- Авокадо : символизирует семейное счастье. Уход: тепло, солнце, влага.
- Фикус, хлорофитум, сенполия (узамбарская фиалка) : считаются дарящими покой и гармонию в семье. Уход: неприхотливые, не требующие сложного ухода.
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"Несчастливые" растения:
- Плющ : существует мнение, что он "вампирит" энергию и может привести к разводам. Научного доказательства этому нет. Уход: неприхотливый, любящий рассеянный свет и регулярный полив.
- Кактусы : связывают с пьянством и утратой сексуальной страсти. Научных доказательств этому нет. Уход: зависит от вида, но в общем-то неприхотливы.
Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.
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