Какие кухонные столешницы будут в моде 2023-2024 года: советы дизайнеров

Выбор материалов и цветов для кухонных столешниц – это не только практический вопрос, но важный декоративный элемент помещения.

Нет жестких правил по цвету столешниц. Это зависит от личных предпочтений, размера и освещения кухни.

Об этом пишет Радиотрек.

Светлые оттенки, в частности натуральный беж, серый и белый, создадут впечатление пространства и покоя. Они гармонично сочетаются с другими цветами на кухне, являются классическими и остаются актуальными на протяжении многих лет. Также эти базовые оттенки хорошо подчеркивают яркие детали.

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Полированная светоотражающая столешница белого цвета сейчас особенно популярна. Среди традиционных вариантов – деревянные столешницы в стиле деревенской местности или натуральный камень.

Несмотря на популярность светлых столешниц, темные оттенки также поражают своей красотой. Черные столешницы прекрасно смотрятся рядом со более светлыми деревянными шкафами и металлическими акцентами из латуни и стали, и они вписываются в любой стиль кухни.

Напомним, мы уже писали, какие вещи делают интерьер немодным.

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