Какие культуры можно повторно высадить в огороде летом: советы дачников

Многие огородники считают, что в июне уже поздно что-нибудь сажать, но это не совсем так. Начало лета — подходящее время для повторной высадки некоторых культур, которые успеют созреть к осени. Если выбрать правильные растения, можно получить еще один урожай без усилий.

Об этом пишет "Новости.live". Вот что еще можно посадить в июне на вашем участке:

Салаты и руккола

Листовый, кочанный салат и рукколу можно высевать даже в середине лета. Они быстро растут — от появления всходов до уборки уходит всего 25–35 дней. Посев можно повторять каждые 10–14 дней для непрерывного сбора. Идеальные условия: легкая тень и влажная почва.

Морковь

Июнь – хорошее время для посева поздних сортов моркови. Лучше сажать ее на месте, где раньше росли капуста, кабачки или лук. Посаженная в этот период морковь созреет к сентябрю-октябрю, так что вы успеете собрать полноценный осенний урожай.

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Зелень

Укроп, петрушка и шпинат отлично растут в июне. Они быстро сходят, не нуждаются в особых условиях и не требуют много ухода. К тому же зелень всегда пригодится на кухне, особенно когда она свежая и из собственного огорода.

Фасоль

Июнь – идеальный период для посадки кустовой или спаржевой фасоли. Она теплолюбива и быстро созревает – уже через 50–70 дней после посева можно собирать урожай. Также фасоль можно сеять и в июле, и даже в августе.

Рассада томатов, баклажанов и перца

Если у вас есть рассада томатов, баклажанов или перца – не сомневайтесь сажать ее в июне. В благоприятную погоду первые плоды можно будет собирать уже в августе или начале сентября.

Напомним, мы уже писали, как увеличить урожай голубики.

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