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Какие культуры следует высевать на рассаду в феврале: советы опытных дачников

Игорь Романько

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Январь и февраль – прекрасное время для начала посева рассады некоторых культур. Важно знать, что можно сеять в январе и феврале и в какие дни.

При правильном уходе рассада, высеянная в январе или феврале, будет крепкой и здоровой, и вы сможете получить ранний урожай, пишет prostoway.

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Вот список того, что можно сеять в этот период:

  • Лук-порей. Лук-порей – это холодостойкая культура, хорошо переносящая низкие температуры. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу марта.
  • Сельдерей. Сельдерей – это еще одна холодостойкая культура, которая требует долгого периода вегетации. Ее можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к началу мая.
  • Сладкий перец. Сладкий перец – это теплолюбивая культура, требующая длительного светового дня. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу апреля.
  • Горький перец. Горький перец – это теплолюбивая культура, которая требует длительного светового дня. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу апреля.
  • Томаты. Томаты – это теплолюбивая культура, требующая длительного светового дня. Их можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу марта.

Советы по уходу за рассадой

При посеве рассады в январе или феврале важно соблюдать следующие правила:

  • Используйте свежие, качественные семена.
  • Перед посевом семена прогрейте в теплой воде в течение 2-3 часов.
  • Садитесь семена в хорошо освещенное место.
  • Поддерживайте температуру грунта не ниже 15 градусов Цельсия.
  • Регулярно поливайте рассаду, но не переливайте ее.
  • Опрыскивайте рассаду теплой водой во избежание вытягивания.

Следите за состоянием рассады. На начальной стадии роста перец и помидоры могут поражаться грибковым заболеванием – черной ножкой. Если вы заметили признаки заболевания, удалите пораженные растения.

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