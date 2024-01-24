Какие культуры следует высевать на рассаду в феврале: советы опытных дачников

Январь и февраль – прекрасное время для начала посева рассады некоторых культур. Важно знать, что можно сеять в январе и феврале и в какие дни.

При правильном уходе рассада, высеянная в январе или феврале, будет крепкой и здоровой, и вы сможете получить ранний урожай, пишет prostoway.

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Вот список того, что можно сеять в этот период:

Лук-порей. Лук-порей – это холодостойкая культура, хорошо переносящая низкие температуры. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу марта.

Сельдерей . Сельдерей – это еще одна холодостойкая культура, которая требует долгого периода вегетации. Ее можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к началу мая.

. Сельдерей – это еще одна холодостойкая культура, которая требует долгого периода вегетации. Ее можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к началу мая. Сладкий перец . Сладкий перец – это теплолюбивая культура, требующая длительного светового дня. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу апреля.

. Сладкий перец – это теплолюбивая культура, требующая длительного светового дня. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу апреля. Горький перец . Горький перец – это теплолюбивая культура, которая требует длительного светового дня. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу апреля.

. Горький перец – это теплолюбивая культура, которая требует длительного светового дня. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу апреля. Томаты. Томаты – это теплолюбивая культура, требующая длительного светового дня. Их можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу марта.

Советы по уходу за рассадой

При посеве рассады в январе или феврале важно соблюдать следующие правила:

Используйте свежие, качественные семена.

Перед посевом семена прогрейте в теплой воде в течение 2-3 часов.

Садитесь семена в хорошо освещенное место.

Поддерживайте температуру грунта не ниже 15 градусов Цельсия.

Регулярно поливайте рассаду, но не переливайте ее.

Опрыскивайте рассаду теплой водой во избежание вытягивания.

Следите за состоянием рассады. На начальной стадии роста перец и помидоры могут поражаться грибковым заболеванием – черной ножкой. Если вы заметили признаки заболевания, удалите пораженные растения.

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