Какие лайфхаки для комнатных растений могут им навредить

Какие лайфхаки для комнатных растений наносят больше вреда, чем пользы

В мире, где каждый может стать экспертом в Instagram, а TikTok изобилует лайфхаками, важно знать, какие советы действительно полезны, а какие могут навредить вашим комнатным растениям.

Об этом пишет издание The Washington Post. С любовью и заботой ваши комнатные друзья будут радовать вас красотой и великолепием!

Читайте также: Пять растений, которым нужно мало света

Вот несколько популярных лафхаков, которые на самом деле вредят вашим зеленым друзьям:

1. Банановая вода:

Видео с замачиванием банановой шкурки и поливом ею растений набрали миллионы просмотров. Но на самом деле банановая вода не приносит никакой пользы, а в долгосрочной перспективе может привести к дефициту питательных веществ.

2. Кофейная гуща, яичная скорлупа и остатки пищи:

Хотя эти кухонные отходы могут показаться полезными удобрениями, они не дают значительного эффекта, а то и вредят. Кальций из яичной скорлупы не усваивается растениями без компостирования, а кофейная гуща может изменить pH почвы. Остатки пищи привлекают вредителей и создают неприятный запах.

3. Майонез для блеска листьев:

Смазка листьев майонезом может показаться хитроумным лайфхаком, но на самом деле это укупоривает устьица, что вредит фотосинтезу. Для очищения листьев лучше использовать влажную тряпку или опрыскивать их водой.

4. Полив льдом:

Этот совет, популярный для орхидей, не подходит для других комнатных растений. Ледовый полив может привести к корневому шоку и повредить корни, потому что тропические растения не adapted to such low temperatures.

Помните:

Не верьте слепо всем лайфхакам из соцсетей.

Обращайте внимание на источник информации и ищите советы авторитетных садоводов.

Используйте удобрения, предназначенные для комнатных растений.

Наблюдайте за своими растениями и находите подход, который им подходит.

Напомним, мы уже писали, как сделать подкормку для растений из гречихи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!