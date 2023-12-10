Какие льготы предусмотрены для жен участников боевых действий: полный список

Участники боевых действий и их семьи имеют законом определенные льготы, направленные на поддержку и облегчение их социального положения.

Факты ICTV составили список выгод для членов семей участников боевых действий. Согласно Семейному кодексу Украины, в члены семьи участников боевых действий включаются:

Нетрудоспособные родители. Жена (муж). Общие несовершеннолетние дети (до 18 лет). Совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы. Лица, которые находятся под опекой или попечительством льготника и проживают вместе с УБД.

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Основные коммунальные льготы для членов семей УБД включают в себя скидки на коммунальные услуги. К примеру, для участников боевых действий скидка составляет 75%, а для лиц с инвалидностью – 100%. Для получения этих льгот необходимо в справке указать состав семьи, включая нетрудоспособных родителей, супругу, несовершеннолетних и детей с инвалидностью.

Среди других льгот, предусмотренных законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", для членов семей УБД установлено право на:

Оздоровление и отдых детей участников боевых действий.

Перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования в дневной форме.

Безвозмездное или льготное проживание в общежитиях для детей участников боевых действий, обучающихся на дневной форме.

Первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства.

Социальную стипендию для детей-студентов УБД в отсутствие задолженности.

Эти льготы являются важным шагом в обеспечении поддержки и помощи участникам боевых действий и их семьям со стороны государства.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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