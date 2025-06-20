Какие модели подержанных кроссоверов не стоит покупать: будете разочарованы

Приобретение кроссовера с пробегом – хорошая возможность сэкономить, но одновременно и риск попасть на автомобиль, нуждающийся в регулярных и дорогих ремонтах. Не все модели одинаково хорошо "стареют": некоторые уже после 100–150 тысяч километров могут начать доставлять серьезные хлопоты из-за слабых узел или не самых удачных технических решений.

Есть 7 моделей кроссоверов, которые следует избегать на вторичном рынке, даже если их стоимость выглядит привлекательной. Об этом пишет vnedorozhnik.

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Nissan Qashqai (1.2 DIG-T) Почему осторожно: бензиновый турбомотор 1.2 л подвержен повышенному потреблению масла, проблемам с турбиной и растяжению цепи ГРМ. Многие владельцы сталкиваются с серьезными поломками уже на рубеже 100–120 тыс. км. Chevrolet Captiva Почему осторожно: автоматическая коробка передач не выдерживает интенсивной эксплуатации, а электроника часто дает сбои. Из-за того, что бренд больше не представлен в Украине, возникают сложности с поиском запчастей и сервиса. Jeep Compass (1.4 бензин) Почему осторожно: модель имеет репутацию американского SUV, но на самом деле — это автомобиль с быстро изнашивающимся турбодвигателем, высоким расходом горючего и слабой защитой кузова от коррозии. Уже после 80-100 тыс. км могут начаться серьезные проблемы. BMW X5 (E70) Почему осторожно: автомобиль премиум-класса с дорогим обслуживанием. Часто продается с существенно уменьшенным пробегом, на самом деле превышает 300 тысяч. км. Особенно рискованная пневмоподвеска – даже незначительные поломки могут "влететь в копеечку". Mitsubishi Outlander (2.4 CVT) Почему осторожно: вариатор Jatco обладает сомнительной надежностью и часто ломается внезапно. Ремонт или замена — очень дорогостоящая процедура, особенно если история обслуживания трансмиссии неизвестна. Volkswagen Tiguan (1.4 TSI) Почему осторожно: двигатель 1.4 TSI подвержен масложеру и износу поршневой группы. Вдобавок – "сухая" коробка DSG DQ200, которая часто дает сбой еще до 100 тыс. км. Такая комбинация – сомнительный выбор для авто с пробегом. Peugeot 3008 (1.6 THP) Почему осторожно: двигатель 1.6 THP испытывает хронические проблемы с цепным приводом и турбиной. К этому добавляются сложности с электроникой и гидроусилителем, что делает модель уязвимой к поломкам.

Что проверить перед покупкой подержанного кроссовера:

техническую историю авто по VIN-коду

реальный пробег в блоках управления

состояние двигателя и трансмиссии.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

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